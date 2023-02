„Türkei hat Hand der Freundschaft nie ausgeschlagen“

Teilen

Ankara – In einem Interview mit der griechischen Tageszeitung Kathimerini, eine der führenden griechischen Zeitungen, beantwortete Erdogan-Sprecher Fahrettin Altun Fragen zu den verheerenden Erdbeben in 11 Provinzen der Türkei und zu den Beziehungen zu Griechenland.

Altun, Kommunikationsdirektor des Präsidialamtes:

„Derzeit hat unsere Regierung keine andere Priorität, als die Bedürfnisse unserer Bürger zu befriedigen und unsere vom Erdbeben betroffenen Städte wiederaufzubauen“

Altun betonte, dass die beiden stärksten Erdbeben in der Türkei seit 1939 im Abstand von etwa 9 Stunden stattfanden und dass das Land von zwei sehr starken Erdbeben heimgesucht wurde: „Diese beiden Erdbeben waren stärker als das Erdbeben in der Marmara-Region im Jahr 1999. Außerdem waren 11 unserer Provinzen unabhängig voneinander von dieser Situation betroffen. Unsere Nation bezeichnete diese Erdbeben als ‚Jahrhundertkatastrophe'“.

Altun erklärte, dass alle, vom Such- und Rettungspersonal über die Sicherheitskräfte bis hin zum medizinischen Personal, außerordentliche Anstrengungen unternommen haben:

„Es gibt jedoch viele Menschen, die sowohl das Ausmaß der Katastrophe als auch die Anstrengungen und Opfer derjenigen, die von Anfang an vor Ort Leben gerettet haben, außer Acht lassen wollen. Unser Staat setzt alle seine Kräfte ein, um die Wunden der Überlebenden des Erdbebens zu heilen. Unsere Bürgerinnen und Bürger spenden großzügig Geld- und Sachspenden an die Hilfsorganisationen, insbesondere an AFAD. In dieser schwierigen Zeit haben wir die Einheit und Integrität der Türkei mit ihrem Staat und ihrer Nation deutlich unter Beweis gestellt. Derzeit hat unsere Regierung keine andere Priorität als die Bedürfnisse unserer Bürger zu erfüllen und unsere vom Erdbeben betroffenen Städte wieder aufzubauen“.

„Unsere Priorität ist es, die Wunden so schnell wie möglich zu heilen“

Auf die Frage, ob die Verschiebung der Wahlen in der Türkiye auf der Tagesordnung stehe, sagte Kommunikationsdirektor Altun:

„Das steht nicht auf unserer Tagesordnung. Unsere oberste Priorität ist es jetzt, die Wunden so schnell wie möglich zu heilen. Das Erdbeben hat Menschenleben gekostet und zu Verletzungen geführt. Unser Hauptanliegen ist es, den Verletzten, denjenigen, die Angehörige verloren haben, und all unseren Bürgern, die von dem Erdbeben betroffen sind, die barmherzige Hand des Staates zu reichen. Es ist klar, dass unsere Herzen gebrochen sind. Doch wir werden diese schwierigen Zeiten durch die Einheit von Staat und Nation überwinden.“

Als er an die Diskussion über den nicht oder nur langsam funktionierenden Kurznachrichtendienst Twitter während der Such- und Rettungsmaßnahmen erinnert wurde, betonte Altun, dass der Kampf gegen Desinformation in den letzten Jahren nicht nur in der Türkei, sondern weltweit zu einer der höchsten Prioritäten geworden sei. In diesem Zusammenhang wies Kommunikationsdirektor Altun darauf hin, dass auch erörtert wurde, wie globale Unternehmen wie Twitter Beziehungen zu den Staaten aufbauen müssen, und fügte hinzu, dass man nach dem Erdbeben festgestellt habe, dass viele Falschmeldungen in den sozialen Medien veröffentlicht worden seien.

Altun erklärte: „Wir untersuchen, ob dies absichtlich geschah oder ob es interne und externe Kräfte gab, die versuchten, die Such- und Rettungsmaßnahmen zu sabotieren. Daher wurde eine administrative Entscheidung getroffen. Auch Twitter hat unsere Bedenken erkannt und proaktive Schritte unternommen, um sie auszuräumen. Die Beschränkungen wurden einige Stunden später wieder aufgehoben“.

„Wir werden unseren Bürgern sicheren und hochwertigen Wohnraum zur Verfügung stellen“

Kathemerini: „Es wird berichtet, dass der Wiederaufbau von Gebäuden in den erdbebengeschädigten Regionen im März beginnen wird. Ist das ein realistisches Versprechen?“

Altun: „Das ist zweifellos ein realistisches Ziel, denn die Republik Türkiye ist ein starker Staat. Sie hat eine beeindruckende Kapazität. In der Tat hat unser Land sichere Gebäude gebaut und große Projekte in der ganzen Welt abgeschlossen. Vor allem aber hat die Türkei eine starke Führungspersönlichkeit wie unseren Präsidenten. Leider glauben einige Leute, dass die Kritik an jeder Maßnahme der Regierung Politik oder Intellektualität bedeutet. Wir können unsere Zeit nicht damit verbringen, auf ihre Kritik zu reagieren. Wir werden sofort damit beginnen, die Wunden zu heilen, so wie wir unsere Bürger nicht durch frühere Katastrophen haben leiden lassen. Wir werden unseren Bürgern sichere und hochwertige Wohnungen zur Verfügung stellen“.

„Die türkische Nation hat die ausgestreckte Hand der Freundschaft nie ausgeschlagen“

Auf die Frage, ob damit eine „neue Seite“ in den Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland aufgeschlagen werde, da Griechenland von Anfang an eine Botschaft der Unterstützung geschickt und dem Such- und Rettungsteam aktiv geholfen habe, erinnerte Kommunikationsdirektor Altun daran, dass die Türkei nach dem ersten schweren Erdbeben sofort um internationale Hilfe gebeten habe und daraufhin Such- und Rettungsteams aus Dutzenden von Ländern eingetroffen seien.

Kommunikationsdirektor Altun wies darauf hin, dass Griechenland eines dieser Länder ist, und fuhr fort:

„Natürlich sind wir Griechenland und allen Ländern, die uns unterstützt haben, dankbar. Was unsere Beziehungen zu Griechenland betrifft, so sind wir bestrebt, gute Beziehungen zu all unseren Nachbarn zu unterhalten. Es ist normal, dass Staaten gelegentlich Meinungsverschiedenheiten miteinander haben. Wir müssen diese Meinungsverschiedenheiten im Rahmen eines sinnvollen und aufrichtigen Dialogs auf der Grundlage von Gerechtigkeit und im Einklang mit dem Völkerrecht lösen. Die türkische Nation hat die ausgestreckte Hand der Freundschaft nie ausgeschlagen.“

