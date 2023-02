Türkei: Frankreich richtet Notkrankenhaus ein

Teilen

Adiyaman – Während die türkischen Krankenhäuser mit den Folgen des Erdbebens vom 6. Februar zu kämpfen haben, hat ein Team französischer Ärzte und Rettungshelfer in der Stadt Gölbasi der Provinz Adiyamani ein Hilfskrankenhaus eingerichtet, um die Folgen der Katastrophe zu bewältigen und Patienten zu versorgen.

Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD hat die Zahl der Todesopfer in der Türkei nach den Beben der Stärke 7,8 und 7,5, die im Abstand von neun Stunden stattfanden, am Donnerstag auf 36.187 erhöht. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien zusammen auf über 41.000.

Nach Angaben des französischen Botschafters in der Türkei, Herve Magro, wird das Krankenhaus mindestens 15 Tage lang in Betrieb bleiben.

„Wir werden so lange bleiben, wie die türkischen Behörden es wünschen“, zitiert die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Magro.

Das Krankenhaus verfügt über zwei Operationssäle und einen Kreißsaal mit 15 Ärzten und 25 Krankenschwestern, so die Chirurgin Isabella Arnaud.

Ein türkischstämmiger französischer Soldat und Feuerwehrmann, der aus Marseille angereist war, sagte gegenüber Euronews: „Als Franzose bin ich stolz, dass Frankreich meinem Heimatland helfen kann. Was hier passiert, ist sehr traurig. Wir tun unser Bestes, um das tägliche Leben der lokalen Bevölkerung zu erleichtern und so viel Hilfe wie möglich zu leisten und so effizient wie möglich zu sein“.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 erschütterte am 6. Februar die Türkei und Syrien, zerstörte ganze Wohnblocks und Krankenhäuser und hinterließ Tausende von Toten und Verletzten. Es folgten zwei weitere Beben der Stärke 7,6 und 6,0. Etliche Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Türkische Experten gehen nach groben Schätzungen von 180.000 Verschütteten aus.

Bei dem Erdbeben handelt es sich um die schwerste Erschütterungen in der Türkei, mindestens seit dem Erzincan-Beben des Jahres 1939. Das damalige Erdbeben erreichte eine Stärke von 7,7. Mehr als 30.000 Menschen starben damals bei der Katastrophe in Ostanatolien.

Zum Thema

– Türkei-Beben –

Erdbeben: Emotionaler Empfang für deutsche Rettungshelfer

Nach knapp einer Woche haben deutsche Rettungskräfte ihren Einsatz im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze beendet.