Türkei-Beben: 28 Länder errichten Notkrankenhäuser

Mehr als 109.000 Zelte, 245 Wohncontainer und 1.500 mobile Hygieneeinheiten in die Türkei gebracht, so das Außenministerium.

Teilen

Ankara – Wie das türkische Außenministerium am Freitag mitteilte, haben insgesamt 28 Länder in der Südtürkei 31 Notkrankenhäuser eingerichtet, nachdem die Region Anfang des Monats von starken Erdbeben erschüttert wurde.

Insgesamt 109.574 Zelte, 246 Wohncontainer und 1.500 mobile Hygieneeinheiten wurden in Abstimmung mit ausländischen Vertretern in die Türkei gebracht, wie aus einer Grafik hervorgeht, die das Ministerium auf Twitter veröffentlichte, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Zu den Hilfsgütern, die in das Katastrophengebiet geliefert wurden, gehören fast 1,5 Millionen Decken, 211.839 Schlafsäcke, 80.824 Betten, 26.622 Generatoren, 5.928 Tonnen Kleidung, 3.222 Tonnen medizinischer Hygieneartikel und 5.746 Tonnen Lebensmittel, hieß es weiter.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde des Landes (AFAD) sind bei den beiden Erdbeben vom 6. Februar mehr als 42 000 Menschen ums Leben gekommen.

Die Beben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten ihr Zentrum in Kahramanmaras und trafen 10 weitere Provinzen – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurfa. Mehr als 13 Millionen Menschen sind von den verheerenden Erschütterungen betroffen.

Mehrere Länder in der Region, darunter Syrien und der Libanon, waren ebenfalls von den Beben betroffen, die sich innerhalb von weniger als 10 Stunden ereigneten.

Aus der ganzen Welt kamen Beileidsbekundungen und Solidaritätsbekundungen mit der Türkei, und viele Länder schickten Rettungsteams und Hilfe.

After the earthquake

in-kind aid delivered through

the coordinated efforts of our missions #earthquake pic.twitter.com/KM30Vpt58R — Turkish MFA (@MFATurkiye) February 24, 2023

Zum Thema

– Türkei-Erdbeben –

Paderborn: Flugzeug mit Hilfsgütern für Türkei und Syrien

Etwa 600 Europaletten an Hilfsgütern haben die Menschen in der Region Paderborn für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gespendet.