Tipps und Tricks: Wie man auf Fußball wettet

Wenn Sie jemanden kennen, der immer noch glaubt, dass es bei Fußballwetten bei Online-Buchmachern nur darum geht, zu raten, wer ein Spiel gewinnt, dann sollten Sie ihm sagen, dass er sich gewaltig irrt. Fußball, die beliebteste und leidenschaftlichste Sportart der Welt, bietet unendlich viele Möglichkeiten bei Wetten.

Es ist mehr als verständlich, dass neue Wettende mit den einfachsten Wetten beginnen. Es gibt nichts Besseres, als Ihre ersten Schritte mit einfachen Tipps zu machen und nur auf den Sieger eines Spiels zu setzen. Dies ist ein guter Weg, um sich mit der Arbeitsweise der Buchmacher im Internet vertraut zu machen: um zu verstehen, wie man bei Fußballwetten vorgeht und um die besten Gewinnmöglichkeiten zu entdecken.

Der nächste Schritt ist jedoch, die verschiedenen Arten von Fußballwetten zu erkunden. Wer auf den Geschmack gekommen ist, entdeckt bald Optionen wie Handicap, Double Chance, Future bets, usw. Es gibt buchstäblich Dutzende von Möglichkeiten für jedes Spiel. Die besten Online-Fußballbuchmacher ermöglichen es dem Kunden, seine Chips auf jeden Aspekt eines Spiels zu setzen, was die Erfahrung reicher und unterhaltsamer macht.

Für diejenigen, die gerade erst anfangen, mag es schwierig erscheinen, zu verstehen, wie das alles funktioniert. Das Gegenteil ist der Fall: Sie brauchen sich nur die verschiedenen Alternativen anzusehen, die von Fußballwetten-Websites angeboten werden, um noch attraktivere Wettformate kennenzulernen. Und die Regeln für jede Art von Tipp zu lernen, ist keine große Sache.

Die umfangreichsten Fußballwetten-Websites im Internet bieten die unterschiedlichsten Wettalternativen, die sich an Anfänger und erfahrene Wettende gleichermaßen richten. Wichtig ist auch, dass Sie sich über die Wettinfos von Sportwetten.MyProBet.com auf dem Laufenden halten. Auf diese Weise bleiben Sie über das Sportgeschehen informiert und haben bessere Gewinnchancen.

Was sind die wichtigsten Wettarten?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf Fußball zu wetten, von den einfachsten bis zu den fortgeschrittensten. Im Folgenden erfahren Sie, wie sie funktionieren, und wenn Sie Zweifel an den verwendeten Begriffen haben, lesen Sie unser Wettglossar:

Moneyline

Beginnen wir mit der beliebtesten Wettart, der sogenannten Moneyline. Es ist fast sicher, dass Sie durch dieses Format Ihr Interesse an der Welt der Fußballwetten geweckt haben. Es ist kein Geheimnis: Bei dieser Wettart müssen Sie darauf tippen, wer das Spiel gewinnen wird (oder ob es unentschieden ausgeht).

Jedes mögliche Ergebnis bietet eine andere Quote und Sie profitieren entsprechend dieser Berechnung. Sie müssen sich keine Gedanken über den Torabstand oder das Endergebnis machen: Was zählt, ist, wer das Spiel gewonnen hat, das ist alles. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum diese Art von Wette so beliebt ist. Es ist ein einfacher, amüsanter Tipp – und einer, der große Gewinnchancen bietet.

Double Chance

Eine weitere Wette, die recht einfach zu verstehen ist, ist die Doppelte Chance, auch bekannt als Doppelte Chance oder Doppelte Möglichkeit. Hier setzen Sie Ihre Chips auf zwei der drei möglichen Ergebnisse – zum Beispiel auf einen Sieg der Heimmannschaft und ein Unentschieden. Auf diese Weise gewinnen Sie, wenn eines dieser beiden Ergebnisse eintritt. Dies ist eine der risikoärmsten Arten von Fußballwetten, da sie zwei mögliche Ergebnisse abdeckt. Andererseits bietet sie eine weniger attraktive Rendite, wie Sie vielleicht erwarten.

Draw no bet

Draw no bet (oder DNB) ist eine weitere interessante Variante. Bei dieser Wettart wählen Sie den Sieger eines Spiels aus. Bei einem Gleichstand wird Ihre Wette annulliert und Sie erhalten Ihr Geld zurück. Dies ist eine weitere Wettart, bei der Sie Ihr Risiko minimieren können.

Handicap

Wenn Sie bei Fußballwetten weitergehende Optionen erkunden möchten, ist der nächste Schritt, sich mit den Wetttipps vertraut zu machen, die sich mit Handicaps befassen. Der Begriff bezieht sich auf Wetten, bei denen positive oder negative Margen addiert werden, um die Quoten auszugleichen.

In der Praxis funktioniert das folgendermaßen: Der Buchmacher legt eine Mindestanzahl von Toren für die siegreiche Mannschaft fest, so als ob der Außenseiter das Spiel bereits mit dem Ergebnis zu seinen Gunsten beginnt, während der Favorit mit einem Nachteil startet. Damit der Tipp als Sieger gewertet wird, muss das Endergebnis auch nach Abzug der Handicap-Tore günstig ausfallen.

Both Teams to Score

Bei Both Teams to Score Fußballwetten ist der Name Programm: Sie platzieren Ihre Wetten darauf, ob beide Mannschaften ein Tor erzielen oder nicht. Dabei spielt es keine Rolle, wer gewinnt oder ob es ein Unentschieden gibt: Wenn Sie das Szenario richtig tippen, ist Ihr Gewinn garantiert.

Auf die gleiche Weise können Sie sich für Summenwetten entscheiden, bei denen sich Ihr Tipp auf die Gesamtzahl der in einem Spiel erzielten Tore bezieht, unabhängig davon, wer sie erzielt hat. Die besten Buchmacher bieten noch spezifischere Optionen an, wie z.B. die Möglichkeit, auf die Gesamtzahl der Karten in einem Spiel zu wetten, oder sogar auf die Gesamtzahl der Ecken in einem Spiel.

Future bets

Abschließend sei noch auf eine der beliebtesten Optionen für Fußballwetten-Fans hingewiesen: Future Bets, bei denen Sie Ihre Chips auf das Endergebnis eines Wettbewerbs setzen. Sie können zum Beispiel darauf wetten, wer Meister wird. Je überraschender die zu Beginn des Turniers oder im Verlauf der Meisterschaft gewählte Option ist, desto größer ist die Chance auf einen Gewinn.

Eine Kampagne wie die des englischen Meisters Leicester im Jahr 2016 bringt zum Beispiel Quoten, die sehr überraschend sind, da niemand erwartet, dass ein so schwaches Team eine Meisterschaft nach Punkten gewinnt. Andererseits ist der Gewinn einer Weltmeisterschaft durch einen Fußballgiganten keine Überraschung, sodass der Gewinn nicht so groß ist.

Gibt es eine Strategie bei Fußballwetten?

Bei Fußballwetten geht es nicht nur darum, das Ergebnis zu tippen, ganz im Gegenteil. Sie können nicht nur die Art des Tippens wählen, die am besten zu Ihnen passt, sondern auch verschiedene Mechanismen und Strategien in der Welt der Sportwetten erkunden.

Für viele Wettende ist das attraktivste und aufregendste Format das Live betting. Was den Adrenalinspiegel angeht, ist diese Art des Wettens, die dynamisch funktioniert, kaum zu schlagen. Die Fußballbuchmacher legen die anfänglichen Quoten fest und passen diese Quoten dann im Laufe des Spiels an, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt.

Wenn es um Strategie geht, ist ein weiterer interessanter Begriff, den Sie kennen sollten, der Begriff des Fade the Public (oder Wetten gegen das Publikum). Das bedeutet, dass Sie gegen den gesunden Menschenverstand handeln und Ihre Chips auf das gegenteilige Ergebnis als das der Mehrheit der Wettenden setzen. Das bedeutet, dass Sie sich über die gängigsten Meinungen hinwegsetzen, gegen die Mehrheit wetten und, wenn Sie damit richtig liegen, viel mehr profitieren, weil Sie höhere Quoten gewählt haben.

Jetzt, da Sie die wichtigsten Sportwettenstrategien kennen, haben Sie eine viel größere Chance, richtig zu liegen. Viel Glück!