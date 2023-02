Sicherheit Reul kündigt konsequentes Einschreiten gegen Randalierer an Karneval an

Sicherheit

Reul kündigt konsequentes Einschreiten gegen Randalierer an Karneval an

Die Polizei in NRW will mit einer deutlich erhöhten Präsenz Ausschreitungen an den Karnevalstagen vorbeugen.