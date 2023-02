Prominenter US-Priester zum Islam konvertiert

Los Angeles – Der in Kalifornien ansässige prominente christliche Priester, Hilarion Heagy, ist zum Islam konvertiert.

Heagy, der jetzt seinen Namen in Said Abdul Latif geändert hat, sagte, er habe sich schon vor 20 Jahren zum Islam hingezogen gefühlt, sei aber erst vor kurzem zu dieser Religion konvertiert.

„Nachdem ich mich jahrzehntelang in unterschiedlichem Maße zum Islam hingezogen gefühlt hatte, beschloss ich schließlich, den Schritt zu wagen.“

„Dazu war jedoch ein physischer Umzug notwendig und angebracht, da ich in einem katholischen Kloster lebte. Man kann nicht einfach öffentlich Priester und Mönch und privat Muslim sein“, sagte er.

Heagy sagte, dass er seit der Bekanntgabe seiner Konversion zum Islam herzliche Botschaften von Muslimen erhalten hat.

„Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die ich von der muslimischen Gemeinschaft erfahren habe, ist einfach phänomenal. Eine solche Gastfreundschaft habe ich noch nie erlebt. Die Zukunft ist für mich ungewiss. Ein Sprung ins Ungewisse ist immer mit einigen Ängsten verbunden.“

Gegenüber Medien sagte Heagy, dass sein Übertritt zur islamischen Religion wie eine „Heimkehr“ sei und eigentlich eine „Umkehr zum Islam“.

Heagy schrieb in seinem Blogbeitrag:

Zur weiteren Rechtfertigung seines Standpunkts zitierte Hilarion Heagy aus dem Heiligen Koran:

Als Reaktion auf den Blogeintrag erschien kürzlich auf Catholic.com ein Artikel mit dem Titel „Traurige Reise des ‚muslimischen Priesters'“. Die Nachricht, dass der ehemalige Priester den Islam angenommen hat, hat auch in den sozialen Medien gemischte Reaktionen hervorgerufen, wobei Muslime ihn im Glauben willkommen hießen und einige Christen ihn als „Abtrünnigen“ geißelten.

