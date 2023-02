Laut einer aktuellen Studie des Immobilienverbands Hessen (IVH) bleiben die Preise für Realestate-Käufe in Frankfurt am Main stabil, während die Mieten leicht ansteigen.

Entwicklung am Immobilienmarkt Frankfurt am Main: Realestate-Markt bleibt stabil trotz Pandemie

Der Immobilienmarkt in Frankfurt am Main hat sich in den letzten Monaten trotz der

Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie stabil gezeigt. Laut einer aktuellen Studie des Immobilienverbands Hessen (IVH) bleiben die Preise für Realestate-Käufe in Frankfurt am Main stabil, während die Mieten leicht ansteigen.

Die Mieten für Wohnungen in Frankfurt am Main haben im Vergleich zum Vorjahr um

durchschnittlich 2 Prozent zugenommen. Dies ist vor allem auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt zurückzuführen. Besonders gefragt sind Wohnungen im Zentrum von Frankfurt am Main, wo die Mieten um 3 Prozent gestiegen sind.

Die Preise für Realestate-Käufe in Frankfurt am Main haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht. Laut IVH beträgt die durchschnittliche Preissteigerung 1%. Dies ist vor allem auf die unsichere wirtschaftliche Lage und die anhaltende Pandemie zurückzuführen, so Experten für real estate Frankfurt.

„Die Nachfrage nach Realestate-Käufen in Frankfurt am Main bleibt stabil, trotz der

Herausforderungen durch die Pandemie. Dies zeigt, dass Frankfurt am Main als eine der

wichtigsten Finanzmetropolen Deutschlands auch in schwierigen Zeiten attraktiv bleibt“, sagt Thomas Müller, Präsident des IVH.

Insgesamt bleibt der Realestate-Markt in Frankfurt am Main stabil, mit leicht steigenden Mieten und stabilen Preisen für Kaufimmobilien. Dies bietet Investoren und Käufern die Möglichkeit, in eine solide und lukrative Anlage zu investieren.“

Die COVID-19-Pandemie hat jedoch auch Auswirkungen auf den Realestate-Markt in Frankfurt am Main gehabt. Viele Menschen, die durch die Pandemie ihre Arbeitsplätze verloren haben, haben Schwierigkeiten, ihre Mieten und Hypothekenraten zu bezahlen. Aufgrund dessen hat die Stadt Frankfurt am Main eine Unterstützungsmaßnahme eingeführt, um betroffene Mieter zu unterstützen. Auf der anderen Seite hat die Pandemie auch dazu geführt, dass viele Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden.

Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen ihre Wohnsituation überdenken und sich für eine Wohnung in der Nähe ihres Arbeitsplatzes entscheiden. Dies hat zu einer höheren Nachfrage nach Wohnungen in den Vororten von Frankfurt am Main geführt. Realestate-Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass die Wohnungsmarktentwicklungen in Frankfurt am Main von der Entwicklung der Pandemie und der wirtschaftlichen Lage abhängig sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in Zukunft entwickeln wird. In jedem Fall bleibt Frankfurt am Main ein attraktiver Standort für Realestate-Investitionen aufgrund seiner starken Wirtschaft und seiner zentralen Lage in Europa. Mit einer stabilen und diversifizierten Wirtschaft und einer hohen Nachfrage nach Wohnraum ist die Stadt laut realestate Frankfurt weiterhin ein sicherer Hafen für Investoren.

„Eine weitere Entwicklung, die man im Realestate-Markt in Frankfurt am Main beobachten kann, ist die steigende Nachfrage nach hochwertigen Wohnungen und Eigentumswohnungen. Insbesondere in der Innenstadt und in den beliebten Wohngegenden, wie zum Beispiel Sachsenhausen, Bornheim und Nordend, werden Wohnungen und Eigentumswohnungen mit höherer Ausstattung und moderner Technologie immer beliebter.

Diese Wohnungen sind meist teurer als die durchschnittlichen Wohnungen auf dem Markt, aber die Nachfrage nach ihnen bleibt hoch. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Verfügbarkeit von Wohnungen. In Frankfurt am Main gibt es eine knappe Verfügbarkeit von Wohnungen, insbesondere in der Innenstadt und in den beliebten Wohngegenden. Dies führt zu einer höheren Nachfrage und höheren Mieten. Der IVH fordert daher die Stadt Frankfurt am Main auf, mehr Wohnungen zu bauen, um die Nachfrage zu befriedigen und die Mieten stabil zu halten.

Insgesamt bleibt der Markt rund um real estate Frankfurt Main stabil und attraktiv für Investoren und Käufer. Obwohl die Pandemie Herausforderungen mit sich gebracht hat, gibt es immer noch viele Chancen für Investitionen in Wohnungen und Eigentumswohnungen. Interessenten sollten jedoch die aktuelle Marktsituation und die Entwicklungen in Bezug auf die Pandemie genau

beobachten, bevor sie eine Entscheidung treffen“.