Erdbeben: Griechenland startet Landesweite Hilfsaktion

In Griechenland wurde eine landesweite Kampagne gestartet, um Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln.

Teilen

Athen – In Griechenland wurde eine landesweite Kampagne gestartet, um Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln.

Die Aktion wird in Abstimmung mit dem Zentralverband der Gemeinden in Griechenland (KEDE) und 13 regionalen Gemeindeverbänden durchgeführt, so der öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT.

Die Bürger wurden gebeten, lebenswichtige Materialien zu spenden, darunter Decken, Taschenlampen, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Trockennahrung und Babynahrung, heißt es in dem Bericht. Die Spenden werden bis zum 13. Februar in den Rathäusern der verschiedenen Gebiete gesammelt. Mehrere andere öffentliche Einrichtungen, darunter Ministerien und Gouverneure, Gewerkschaften und Bürgerinitiativen, führen bereits weitere Hilfsaktionen in zahlreichen Städten Griechenlands durch, heißt es in dem Bericht weiter.

Trotz politischer Differenzen hat Griechenland gegenüber der Türkei, die am Montag von zwei tödlichen Erdbeben heimgesucht wurde, große Solidarität gezeigt. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gehörte zu den ersten Staats- und Regierungschefs, der den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan anrief, um ihm sein Beileid zu bekunden und seine Unterstützung für den türkischen Staat und die türkische Nation zuzusagen.

In einem Exklusivinterview, das er am Dienstag CNN International gab, sagte er: „Sehen Sie, ich denke, in diesen Krisenzeiten ist es wichtig zu verstehen, dass wir letztendlich Nachbarn sind und uns gegenseitig durch schwierige Zeiten helfen müssen.“

„Ich wiederhole noch einmal, was ich öffentlich gesagt habe, dass die Griechen und die Türken Freunde sind“, sagte Mitsotakis.

Auf die Frage nach dem eindrucksvollen Bild, das ein siebenjähriges türkisches Mädchen zeigt, das von griechischen Rettungsteams gerettet wurde, sagte Mitsotakis: „Letztendlich kann ich mir kein stärkeres Bild vorstellen als das – vielleicht von Ihnen gezeigte – Bild eines griechischen Retters und eines türkischen Retters, die ein siebenjähriges Mädchen retten. Das sind sehr starke Bilder und bauen Brücken zwischen unseren Völkern.

Am Donnerstag bekräftigte er vor der Presse in Brüssel, dass Griechenland der Türkei zur Seite stehen werde. Auch Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou rief Erdogan an, um ihm ihr Beileid zu übermitteln. Der griechische Außenminister Nikos Dendias rief am Montag seinen türkischen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu an, um ihm sein Mitgefühl und seine Solidarität mit der Türkei zu bekunden.

Am selben Tag wies er die Ständige Vertretung Griechenlands bei den Vereinten Nationen in Genf an, sich mit dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OHCA) in Verbindung zu setzen, um den Soforthilfebeitrag Griechenlands zur Bewältigung der Folgen der Erdbeben und zur Bereitstellung humanitärer Hilfe durch das OHCA zu ermitteln. Dementsprechend gehörte Griechenland wieder zu den ersten Ländern, die Rettungsteams entsandten, um zu den Hilfsmaßnahmen in den bebengeschädigten Provinzen im Süden der Türkei beizutragen.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, trafen am Montag insgesamt 21 Retter des griechischen EMAK-Eliteteams mit zwei Spezialhunden in der Türkei ein, weitere 18 Retter folgten am Mittwoch. Am frühen Donnerstag landeten zwei der fünf Flüge mit griechischer humanitärer Hilfe, die unter anderem aus 7.500 Decken, 1.500 Betten und 500 Zelten bestehen wird, auf dem Flughafen von Adana.

Yunan Kızıl Haçı’nın sevgi konvoyu, etkilenenlere derhal dağıtılmak üzere Pazartesi günü 40 ton insani yardım teslim edeceği Gaziantep’e doğru yola çıktı. https://t.co/gVPljZlnhp — GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) February 11, 2023

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 erschütterte am Montagmorgen die Türkei und Syrien, zerstörte ganze Wohnblocks und Krankenhäuser und hinterließ Tausende von Toten und Verletzten. Es folgten zwei weitere Beben der Stärke 7,6 und 6,0. Am Freitag lag die stetig steigende Zahl der Toten bei fast 25.000. Davon stammen mindestens 20.665 Erdbeben-Opfer aus der Türkei. Etliche Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Etliche Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Türkische Experten gehen nach groben Schätzungen von 180.000 Verschütteten aus.

Bei dem Erdbeben handelt es sich um die schwerste Erschütterungen in der Türkei mindestens seit dem Erzincan-Beben des Jahres 1939. Das damalige Erdbeben erreichte eine Stärke von 7,7. Mehr als 30.000 Menschen starben damals bei der Katastrophe in Ostanatolien.