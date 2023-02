Diese Bundesligatransfers sorgen derzeit für Gespräche

Teilen

Zur WM-Pause lodert wieder die Gerüchteküche bei Fußballfans aus aller Welt auf, während Verhandlungen zwischen Top Vereinen im Gange sind. Welcher Spieler verlässt den Verein? Wer bleibt seiner bisherigen Mannschaft erhalten und wer kriegt neuen Zuwachs?

All dies sind fundamentale Fragen, die man sich zu dieser Zeit im Jahr regelmäßig stellt. Immerhin können diese Spielertransfers gute sowie schlechte Auswirkungen für die jeweiligen Fußballstars, deren Verein und Mannschaft bedeuten. Dennoch sorgen die Nachrichten darüber und anderer Themen, die den Fußball betreffen, natürlich trotzdem dafür, dass es auch nach der WM spannend und das Fußballfieber erhalten bleibt.

Niederlechner wechselt zum Hertha BSC. Wie steht es um den FC Augsburg?

Vor allem beim FC Augsburg gehen gerade viele Wechsel von statten. Der Verein hat sich bereits einige gute Spieler für die kommende Saison unter den Nagel reißen können. Unter anderem übernehmen sie nun Irvin Cardona (25) von Strade Brest. Der vielseitige Offensivspieler wird auch eine Weile beim FC Augsburg bleiben, denn er hat einen Vertrag von über viereinhalb Jahren unterzeichnet. Er bleibt dem Verein also vorerst bis 2027 erhalten. Auch den 20-jährigen Dion Beljo nehmen sie bis zuletzt genanntes Jahr unter ihre Fittiche.

Neben dem kroatischen Spieler hat der Verein sich allerdings noch einen ins Boot holen können. Die Rede ist von David Colina (22), der ebenfalls einen langen Vertrag bis 2027 erhält. Darüber hinaus leiht sich der FCA Kelvin Yeboah (22) vom CFC Genua bis zum Saisonende aus. Der Stürmer ist vor allem für seine schnellen und effektiven Angriffe bekannt und bei diesem Deal steht ebenfalls im Raum, ob er danach nicht auch vom FC Augsburg aufgekauft werden könnte.

Leider verliert der Verein auch einige Spieler. Der Wechsel vom 32-jährigen Florian Niederlechner nach Hertha BSC ist ebenfalls bestätigt. Darüber hinaus äußerte Carlos Gruezo bereits den Wunsch, den Verein wechseln zu wollen. Aktuell ist es noch unklar, mit welchem Spieler sie ihn ersetzen werden. Sowohl Ron Schallenberg als auch Tim Breithaupt wären mögliche Kandidaten. Der Verein äußerte sich jedoch bereits dazu, dass sie lieber Breithaupt unter Vertrag nehmen würden. Was dieser mögliche Wechsel für die Bundesliga Quoten bedeuten könnte, lässt sich noch nicht genau sagen.

Weigl demnächst bei Lissabon?

Auch bei Borussia Mönchengladbach stehen nach der WM wieder viele Wechsel an. Zum einen wechselt Julian Weigl (27) eventuell wieder zum Benefica Lissabon, allerdings steht eine Option zum Kauf für Borussia noch zur Verfügung. Daher könnte es auch sein, dass Weigl bei seinem derzeitigen Leihverein bleibt. Ebenfalls unklar sind die Dinge bei dem 34-jährigen Lars Stindl.

Seit 2015 ist er bereits bei Borussia, doch nun steht die Frage im Raum, ob er zum Sommer hin den Verein verlassen muss. Nach eigener Aussage würde er selbst den Vertrag gerne noch einmal verlängern. Ob er dies bei Borussia durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Ebenso bei Marcus Thuram läuft der Vertrag diesen Sommer aus. Vor allem der FC Chelsea hat großes Interesse an dem Spieler bekundet. Nun bleibt abzuwarten, wie sich Thuram entscheiden wird. Darüber hinaus ist ein Wechsel von Ramy Bensebaini im Gespräch. Sowohl der BVB als auch der Atletico Madrid scheinen an Bensebaini interessiert. Bisher ist allerdings nichts Weiteres darüber bekannt, wo die Reise des Spielers eventuell weitergeht.

Natürlich stehen nicht nur Transfers von Borussia zu einem anderen Verein im Raum, sondern holt sich der Fußballclub auch wieder Spieler. Bisher wurde die Unterstützung von dem 29-jährigen Jonas Omil bestätigt. Er wechselt vom Montpellier HSC zu Borussia und wird voraussichtlich bis 2027 dort unter Vertrag stehen.

Ersatz für Neuer gefunden!

Anders sieht es bei Bayern München aus. Bisher gab es noch nicht übermäßig viele Nachrichten über mögliche Transfers. Dennoch wurde nach einigem heißen Diskutieren auch endlich bestätigt, dass Yann Sommer (34) von Borussia zum FCB wechseln wird. Er soll künftig Neuer ersetzen und unterzeichnete einen Vertrag, der ihn bis 2025 an den Verein binden wird. Neben dieser guten Nachricht gibt es allerdings auch eine schlechte. Denn der 26-jährige Alexander Nübel bleibt vorerst bei Monaco, um die Mannschaft dort noch etwas zu unterstützen. Allerdings wird er ab Sommer wohl wieder zu seinem Hauptverein zurückkehren.

Etwas, das ebenfalls kürzlich bestätigt wurde, ist der Transfer von Daley Blind vom Ajax Amsterdam zu Bayern München. Mit Sicherheit wird der Abwehrspieler eine gute Addition zum Team sein und in Zukunft einige Tore verhindern. Tatsächlich sorgte dieser Entschluss anfänglich für ein wenig heiße Luft zwischen Blind und dem Ajax-Coach Schreuder.

Unterschreibt Paqarada beim 1. FC Köln?

Eigentlich steht es schon sicher fest, dass Leart Paqarada (28) bald vom FC St. Pauli zum FC Köln wechseln soll. Dennoch erstrecken sich bis zum Sommer noch einige Monate an Zeit, in der sich auch noch einmal etwas ändern könnte. Sollte dem nicht so sein, wechselt der Fußballprofi im Sommer zum FC Köln. Definitiv gute Nachrichten gibt es zu dem 30-jährigen Florian Kainz, denn sein Vertrag beim FC Köln wird nämlich vorzeitig verlängert.