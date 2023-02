Die derzeit am meisten überbewerteten NBA-Spieler

Teilen

Basketball gehört heutzutage zu den TOP-Sportarten, für die sich die meisten Sportfans interessieren. Sind Sie auch ein echter Freak von Basketball? Finden Sie dieses Thema spannend? Dann lesen Sie weiter, um zu erfahren, welche Basketball-Spieler nicht mehr auf dem Gipfel stehen.

Deandre Ayton

Das Bahamas-Center wurde von Phoenix im Draft 2018 mit dem insgesamt ersten Gesamtpick ausgewählt. Deandre ist ein talentierter und fähiger Basketballspieler, daran bestand immer kein Zweifel und kann es auch heute nicht sein. Nach einer phänomenalen Saison 2020-2021, als Phoenix das NBA-Finale erreichte und den Milwaukee Bucks zusammen mit Giannis Antetokounmpo eine echte Absage erteilte, wurde Ayton im Team „unantastbar“ und erhielt einen guten Vertrag über 4 Jahre und 133 Millionen Dollar. Aber von diesem Moment an hat er sein Spiel nie mehr ausgeglichener gemacht, ohne seine Kondition zu verbessern. Falls Sie Basketball so spannend finden, dann macht es Sinn, sich bei gg.bet anzumelden und erste Erfahrung mit online Wetten jeder Art zu sammeln. Um beim Wetten erfolgreich zu sein, sollte man über die Welt der Basketballspiele die kleinsten Einzelheiten wissen.

Der 24-jährige Center hat sich in dieser Saison gut geschlagen, konnte die Suns aber nicht besser machen als vor zwei Jahren. Das Team aus Arizona ist zu sehr auf das Spiel von Devin Booker angewiesen, und das macht sich bemerkbar, denn ohne deren Guard ist Phoenix in der Tabelle deutlich zurückgefallen und liegt nun auf dem siebten Platz, obwohl es ursprünglich in der Spitze des Westens lag.

Es schien, als könnten die „Sunny“ auch ohne Devin hohe Plätze halten, denn das Team hat Ayton, der eine der vielseitigsten „großen“ Ligen ist. Der Bahamaer hat jedoch gezeigt, dass er ein ziemlich abhängiger Spieler ist, der sein Team nicht alleine zu Siegen ziehen kann.

Ben Simmons

Der Australier wurde von Philadelphia im Draft 2016 mit dem ersten Gesamtpick ausgewählt. Ben war vor nicht allzu langer Zeit ein vielversprechender Spieler, fast zukünftiger NBA-Star. Aber 2021 hat sich sein Status allmählich in ein Minus verwandelt. Simmons hat alle Qualitäten, um die Welt des amerikanischen Basketballs wirklich in die Luft zu jagen: Rebounds, Anthropometrie, erstaunliche Spielmacherfähigkeiten, IQ, der Einheiten inhärent ist, und natürlich das Spiel in der Verteidigung. Simmons kann gegen jeden Spieler von Nummer 1 bis Nummer 5 antreten. Alles wird jedoch durch die Nachlässigkeit und den mangelnden Willen des Point Guards, den Platz zu dominieren, verdorben.

Trae Young (Verteidiger, „Atlanta“)

Young wurde von Dallas im Draft 2018 mit dem fünften Pick in der Gesamtwertung ausgewählt, aber sofort für Luka Doncic nach Atlanta getradet. Wie kann man einen Spieler überschätzen, der in einer Saison im Durchschnitt fast ein Double-Double erzielt? Dies ist ein Rätsel, dessen Name Trae Young ist. Trae ist ein beeindruckender offensiver Basketballspieler, der für sich und seine Teamkollegen aus heiterem Himmel gefährliche Situationen schaffen kann. Es besteht kein Zweifel, dass Young in der Lage ist, einen großen Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Aber dieser Einfluss macht die Hawks nicht besser. Jetzt stehen sie in der 8. Linie des Ostens mit einer Bilanz von 25-25 Siegen.

