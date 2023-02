Das Massaker von Chodschali: 31 Jahre Straflosigkeit

Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Vom 25. bis 26. Februar 1992 besetzten die armenischen Streitkräfte die Stadt Chodschali mit Hilfe von gepanzerten Fahrzeugen und Soldaten der russischen 366. motorisierten Schützenbrigade.

Vor dem Angriff war die Stadt am Abend des 25. Februar durch schwere Artillerie und schwere Fahrzeuge unter Beschuss geraten. Infolgedessen kam es zu Bränden in der Stadt, und am 26. Februar um 5 Uhr morgens stand die ganze Stadt in Flammen. In diesem Fall waren fast 2.500 Menschen gezwungen, die von Armeniern umzingelte Stadt zu verlassen, in der Hoffnung, das Zentrum der Region Aghdam zu erreichen, wo Aserbaidschaner lebten.

All diese Pläne scheiterten jedoch. Die armenischen Streitkräfte zerstörten mit Hilfe des Gewehrregiments die Stadt und die Zivilbevölkerung. Infolgedessen wurden 613 Zivilisten getötet, darunter:

Kinder – 63 Personen

Frauen – 106 Personen

Ältere Menschen – 70 Personen

Acht Familien wurden vollständig ausgelöscht. 25 Kinder haben beide Elternteile verloren. 130 Kinder haben einen Elternteil verloren. 487 Menschen wurden verwundet, darunter 76 Kinder.

1275 Menschen wurden gefangen genommen. 150 Menschen wurden vermisst. Staatliches und privates Eigentum erlitt Schaden in Höhe von 5 Milliarden Rubel für den 01.04.1992. Diese Zahlen geben die Behauptung wieder, die 1988 mit armenischer Unterstützung und Duldung der sowjetischen Führung aufgestellt wurde, um die Angliederung des Autonomen Nagorny Bergkarabach an Armenien zu vollziehen. Es soll das schrecklichste und blutigste Massaker des armenisch-aserbaidschanischen Konflikts gewesen sein.

Chodschali – Hauptziel

Der Angriff der armenischen Streitkräfte auf Chodschali war von der geografischen Lage der Stadt abhängig. Die Stadt Chodschali mit ihren 7000 Einwohnern liegt 10 km südöstlich von Chankendi im Karabach-Gebirge an der Straße, die Schuscha und Chankendi mit Aghdam verbindet, und verfügt über den einzigen Flughafen der Region.

Chodschali ist ein historischer Ort mit antiken Denkmälern. In der Nähe der Stadt befinden sich Denkmäler der Chodschali-Gadabai-Kultur aus dem XIV. bis VII. vorchristlichen Jahrhundert. Hier wurden Grabmonumente – Steinkisten, Grabhügel und Nekropolen aus der späten Bronze- und frühen Eisenzeit – gefunden. Außerdem gibt es in Chodschali architektonische Denkmäler – ein kreisförmiges Grab (1356-1357 Jahre) und ein Mausoleum (XIV. Jahrhundert). Bei archäologischen Ausgrabungen wurden hier verschiedene Arten von Stein-, Bronze-, Knochenschmuck, Keramik, Haushaltsgegenstände usw. gefunden. Der Name des Königs von Assyrien Adadnerary (807-788 v. Chr.) wurde auf einer der gefundenen Perlen geschrieben.

Die Bevölkerung war mit Ackerbau, Viehzucht, Bienenzucht und Landwirtschaft beschäftigt. Es gab Textilfabriken, 2 Gymnasien und zwei unvollständige Sekundarschulen. In den letzten Jahren wurden im Zusammenhang mit den Ereignissen in Fargana (Usbekistan) 54 meschetisch-türkische Flüchtlingsfamilien sowie einige aus Armenien und Khankendi ausgebürgerte Aserbaidschaner in dieser Stadt angesiedelt. Später wurde von armenischer Seite zugegeben, dass die erste große Aufgabe der armenischen Streitkräfte die Zerstörung der Fernstraße Askeran – Stepanakert war und die Einnahme des Flughafens in Chodschali, der sich unter aserbaidschanischer Kontrolle befand, diesen Punkt erfüllte.

Achten Sie auf diese Worte: „Zerstörung von Chodschali“. Diese Aussage zeigt deutlich die Ursache für das blutige Massaker, das von den Armeniern begangen wurde, die massenhafte Vernichtung von Kindern, Frauen und alten Männern.

Chronik der Tragödie

Chodschali stand seit Oktober 1991 unter Blockade. Am 30. Oktober waren alle Verbindungen gekappt und das einzige Transportmittel war der Hubschrauber. Der letzte Hubschrauber traf am 28. Januar 1992 in Chodschali ein. Ein ziviler Hubschrauber wurde über der Stadt Schuscha abgeschossen, und nach der Vernichtung von 40 Menschen war auch diese Verbindung unterbrochen worden. Ab dem 2. Januar gab es keinen Strom mehr in der Stadt. Die Stadt wurde dank des Heldentums und des Mutes der dort lebenden Bevölkerung geschützt und verteidigt. Die Verteidigung der Stadt wurde hauptsächlich von bewaffneten Selbstverteidigungseinheiten, Milizen und Kämpfern der Nationalen Armee organisiert.

Seit der zweiten Februarhälfte war Chodschali von den armenischen Streitkräften eingekesselt und jeden Tag dem Beschuss durch Artillerie, militärisches Gerät und Angriffsversuchen von armenischer Seite ausgesetzt. Die Vorbereitungen für den Angriff auf Chodschali begannen am Abend des 25. Februar mit der Einnahme von Kampfpositionen für die militärische Ausrüstung des 366th Motor Rifle Regimentes. Der Angriff auf die Stadt begann 2 Stunden nach dem Beschuss durch Artillerie, Panzer und „Alazan“-Flugabwehrkanonen.

Da Chodschali von drei Seiten angegriffen wurde, war die Bevölkerung der Stadt gezwungen, in Richtung Askeran zu fliehen. Bald stellte sich heraus, dass es sich um eine raffinierte List handelte. Die Menschen wurden in der Nähe des Dorfes Nachitschewanik von armenischen Streitkräften aufgehalten und erschossen. Die Menschen waren geschwächt und müde von den verschneiten Pässen und Wäldern und wurden in der Ebene von Askeran-Nachtschewanik von den armenischen Streitkräften brutal ermordet.

Diese Ereignisse ereigneten sich während des Besuchs von Ali Akbar Velayati, Außenminister der Islamischen Republik Iran, in der Region. Er traf mit den führenden Vertretern der aserbaidschanischen Regierung zusammen und plante, am 25. Februar Karabach und am 27. Februar Armenien zu besuchen. In diesem Zusammenhang wurde mit dem Einverständnis beider Seiten ein dreitägiger Waffenstillstand vom 27. Februar bis zum 1. März erklärt. Sie ignorierten ihn und hielten sich nicht an ihre Versprechen.

Eine ähnliche Situation ergab sich am 12. Februar, als eine Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nach Karabach kam, um sich ein Bild von der Lage zu machen und die Fragen der Konfliktbeilegung zu analysieren. Später besuchte die Mission auch Eriwan und Baku. Erst am 12. Februar wurden die Dörfer Malibeyli und Gushchular bei Shusha geplündert und niedergebrannt. Allein in Malibeyli wurden 50 Menschen getötet, verwundet und gefangen genommen.

In jenen Tagen konnten die aserbaidschanischen Streitkräfte die Einwohner von Chodschali nicht erreichen, nicht einmal der Abtransport der Leichen war möglich. Damals durchsuchten Armenier die Menschen, die sich in den Wäldern versteckt hielten, mit Hubschraubern und weiß gekleideten Sondergruppen, holten die Gefangenen heraus und folterten sie.

Am 28. Februar konnte eine Gruppe lokaler Journalisten mit zwei Hubschraubern den Ort erreichen, an dem die Aserbaidschaner getötet wurden. Ein schrecklicher Anblick schockierte alle, die Ebene war voller Leichen. Trotz des Konvois des zweiten Hubschraubers konnten sie nur vier Leichen mitnehmen. Am 1. März bot sich unter Beteiligung lokaler und ausländischer Journalisten ein noch schlimmerer Anblick am Tatort. Es wurden Skalps von den Leichen entfernt, Ohren und andere Organe abgeschnitten, Augen entfernt, Gliedmaßen abgetrennt, mehrere Stiche und Schusswunden, Quetschungen mit schwerem Gerät und weitere schreckliche Tatsachen aufgedeckt.

Die ausländischen Zeitungen schrieben über die Gräueltaten:

Krual`Eveneman Magazin (Paris), 25. Februar 1992:

„Armenier griffen Chodschali an. Die ganze Welt wurde Zeuge der entstellten Leichen. Die Aserbaidschaner sprechen von Tausenden von Toten.“

Sunday Times (London), 1. März 1992: „Armenische Soldaten zerstörten Tausende von Familien“.

Financial Times (London), 9. März 1992:

„Armenier schossen die Menschen ab, die nach Aghdam gingen. Aserbaidschaner zählten 1200 Leichen.“

Ein libanesischer Kameramann hatte bestätigt, dass die reiche Daschnak-Gemeinschaft seines Landes Waffen und Menschen nach Karabach schickte.

Times (London), 4. März 1992: „Viele Menschen wurden verstümmelt. Nur der Kopf eines kleinen Mädchens war übrig geblieben.“

Известие (Moskau), 4. März 1992:

„Die Kamera zeigte Kinder mit abgeschnittenen Ohren. Das Gesicht einer Frau wurde in zwei Hälften geschnitten. Den Männern wurden die Skalps abgenommen“.

Financial Times (London), 14. März 1992: „General Polyakov sagte, dass 103 armenische Soldaten des 366. Regiments in Berg-Karabach geblieben sind.

Le Monde (Paris), 14. März 1992:

„Ausländische Journalisten sahen in Aghdam drei Leichen, darunter Frauen und Kinder, denen die Skalps und Nägel abgenommen worden waren. Das ist keine Propaganda der Aserbaidschaner, das ist die Realität. „

Известие (Moskau), 13. März 1992: Major Leonid Kravets: „Ich habe persönlich Hunderte von Leichen auf dem Hügel gesehen. Da war ein Junge ohne Kopf. Es gab Frauen, Kinder, alte Menschen, die mit besonderer Grausamkeit getötet wurden.“

Zeitschrift ValerAktuel (Paris), 14. März 1992:

„Die armenischen Streitkräfte verfügen in dieser „autonomen Region“ über moderne militärische Ausrüstung, einschließlich Hubschrauber. ASALA hat Militärbasen und Munitionsdepots in Syrien und im Libanon. Bei Massakern in über hundert muslimischen Dörfern haben Armenier Aserbaidschaner in Karabach getötet.“

Bericht des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger „Memorial“:

Chodschali

Im Herbst 1991 wurde die Stadt Chodschali von den armenischen Streitkräften blockiert. Nach dem Abzug der Truppen aus Berg-Karabach wurde die Stadt vollständig blockiert. Seit Januar 1992 war die Stadt ohne Strom. Ein Teil der Bevölkerung hatte die Stadt verlassen, aber trotz wiederholter Aufforderungen des Chefs der Exekutivgewalt von Chodschali, E. Mammadow, kam es nicht zu einer vollständigen Evakuierung der Zivilbevölkerung.

Am 25. Februar 1992 begannen armenische Streitkräfte mit dem Angriff. Teile der Nationalen Befreiungsarmee von Artsakh nahmen an dem Angriff teil, unterstützt von gepanzerten Fahrzeugen, Schützenpanzern und Panzern. Wie von Flüchtlingen erwähnt, nahmen fast alle Soldaten des 366. Motorschützenregiments der Sowjetunion an dem Angriff auf die Stadt teil. Einige von ihnen konnten sogar in die Stadt eindringen.

Ablauf des Angriffs

Ab Februar begannen 25 Kanonen mit dem Beschuss der Stadt Chodschali. Zunächst wurden Wohnkasernen und Verteidigungsanlagen zerstört. Am 26. Februar drangen zwischen 1.00 und 4.00 Uhr morgens Infanterieeinheiten in die Stadt ein. Der letzte Verteidigungspunkt wurde um 7.00 Uhr zerstört. Bei den Schießereien wurde eine bestimmte Anzahl von Eigentum der Zivilbevölkerung zerstört.

Freier Korridor für die Bevölkerung beim Verlassen der Stadt

Während des Angriffs auf die Stadt haben die Beobachter von Memorial in Aghdam und Chodschali 60 Personen befragt, die geflohen sind. Nur ein Befragter sagte, dass er von der Existenz des Korridors wusste. Die durch den freien Korridor fliehenden Menschen wurden in der Region Aghdam beschossen, wobei eine große Anzahl von Menschen getötet wurde.

Von den Einwohnern, die in der Stadt blieben, als die Stadt von armenischen Streitkräften besetzt wurde, waren 300 Zivilisten, darunter 86 Mekhsetianturken. Nach Angaben beider Seiten wurden am 3. März 1992 mehr als 700 Einwohner von Chodschali, die in der Stadt und auf der Straße nach Aghdam gefangen gehalten wurden, an Aserbaidschan übergeben. Es handelte sich hauptsächlich um Frauen und Kinder.

Die gefangene Bevölkerung und die Haftbedingungen der Verteidiger von Chodschali

Major Chatschaturjan, der Leiter des Isolationsgefängnisses, erlaubte nicht einmal, einige Minuten allein zu sprechen. Es war jedoch möglich, einmal zu sprechen.

Das Eigentum der Einwohner von Chodschali

Die Bewohner von Chodschali, die aus der Stadt geflohen sind, konnten nicht einmal das Nötigste mitnehmen. Die Beobachter von „Memorial“ wurden Zeugen eines hektischen Raubes. Das verbliebene Eigentum wurde von der Bevölkerung von Stepanakert und nahe gelegenen Siedlungen übernommen. Die Namen der neuen Eigentümer wurden an den Toren der Häuser eingraviert.

Schätzung der erhaltenen Informationen

Während der Militäroperation zur Besetzung der Stadt Chodschali kam es zu massiver Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Die Bevölkerung von Chodschali hat keine Informationen über den freien Korridor erhalten.

Das Zentrum der Menschenrechtsverteidiger „Memorial“ bestätigt, dass das Vorgehen der armenischen Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung in Chodschali während des Angriffs gegen die Genfer Konvention sowie gegen die folgenden Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10.12.1948) verstoßen hat:

Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 5: Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, inhaftiert oder verbannt werden.

Artikel 17. 1) Jeder hat das Recht, allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum zu besitzen.

2) Niemandem darf dieses Eigentum willkürlich entzogen werden.

366. Motorschützenregiment

Die Rolle des 366. Regiments sollte beim Völkermord in Chodschali besonders hervorgehoben werden. Dieses Regiment war wiederholt an der Beschießung von Schuscha, Chodschali und anderen Dörfern in Aserbaidschan beteiligt. Die Soldaten dieses Regiments haben diese Tatsachen bewiesen und einen Einblick in den moralischen Status und die Beziehungen der Soldaten gegeben. Der sofortige Rückzug des 366. Regiments aus Khankendi bewies, dass das Regiment am Völkermord in Chodschali beteiligt war.

Das Militärteam behauptete, dass sich die Anwohner wehrten und das Regiment nicht frei abziehen konnte. Zu diesem Zweck wurden die Kräfte der Landungsdivision hinzugezogen. Bis zum Eintreffen dieser Kräfte weigerten sich jedoch 103 Männer des Regiments, die an dem Massaker beteiligt waren, zumeist Armenier, den Befehl zu befolgen und blieben in Karabach.

Die Hauptverantwortlichen für den in Chodschali begangenen Vandalismus sind Angehörige des 366. Motorschützenregiments und armenische bewaffnete Einheiten. Die Armenier und ihre Komplizen, die am Völkermord in Chodschali beteiligt waren, haben die Menschenrechte grob verletzt. Sie ignorierten schamlos internationale Rechtsakte – die Genfer Konvention, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen Vertrag über bürgerliche und politische Rechte und die Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Notlagen und bewaffneten Konflikten.

Die politische und militärische Führung Aserbaidschans wird für diese Zeit als schuldig angesehen. Als Präsident und Oberbefehlshaber Aserbaidschans hatte AyazMutallibov nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die territoriale Integrität des Landes und die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und die Ereignisse in Karabach und Chodschali zu verhindern.

Die Führung Aserbaidschans als höchster Beamter des Landes hat es versäumt, die verfassungsmäßige Ordnung, die territoriale Integrität und den Schutz der Menschenrechte und Freiheiten zu gewährleisten. Nach der Tragödie scheute man sich sogar, die bittere Wahrheit zu sagen und verschwieg das wahre Ausmaß der von den armenischen bewaffneten Verbrechern begangenen Perversionen.

Die Geschichte wird nicht vergessen

Das aserbaidschanische Parlament (MilliMajlis) hat den 26. Februar zum „Tag des Völkermordes in Chodschali“ erklärt. Jedes Jahr am 26. Februar um 17.00 Uhr gedenkt das aserbaidschanische Volk der Opfer des Völkermords von Chodschali. Die Einwohner von Chodschali, die aus ihren Häusern in 48 Bezirken Aserbaidschans vertrieben wurden, leben in der Hoffnung auf eine gerechte Lösung des Konflikts, ein Ende der Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan und die Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes. Sie appellieren an die Nationen, Staaten und internationalen Organisationen der Welt, für Gerechtigkeit und Wahrheit einzutreten und den Terrorismus und die ethnischen Säuberungen, die in Chodschali begangen wurden, zu verurteilen. Die Täter, Organisatoren und Vollstrecker des Völkermordes in Chodschali müssen ihre verdiente Strafe erhalten. Verbrechen können nicht ungestraft bleiben. Leider haben sich Völkermord und ethnische Säuberungen im XXI Jahrhundert ereignet!.

Die Tragödie von Chodschali ist das schrecklichste historische Ereignis unter ihnen. Derzeit sind die Personen, die in irgendeiner Weise an diesen Ereignissen beteiligt waren, vor ihrem Gewissen verantwortlich. Aber die Zeit wird kommen und sie werden sich vor dem Gericht der Geschichte verantworten müssen.

Die Geschichte erinnert sich an alles!

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

