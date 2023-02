Baggermatratzen kaufen oder mieten: Was ist besser?

Teilen

Von der Sicherheit auf einer Baustelle hängt der Erfolg eines jeden Bauvorhabens ab. Das gleiche kann auch von Veranstaltungen behauptet werden. Auch hier muss der Veranstalter für Sicherheit sorgen. Egal, ob bei einer Veranstaltung oder auf einer Baustelle. Nicht immer ist der Untergrund, auf welchem das Vorhaben realisiert werden soll, ebenerdig und sicher. Hier kommen sogenannte sichere Baustraßen ins Spiel. Dieser werden über den Untergrund ausgebreitet, um beispielsweise sicheres Bauen oder einen sicheren Transport von schweren Baumaschinen zu ermöglichen.

Fahrplatten oder Baggermatratzen?

Um ein Vorhaben auf dem Bau oder bei der Organisation einer Veranstaltung sicherer zu machen, ist zunächst zu entscheiden, ob die Wahl auf Fahrplatten oder auf Baggermatratzen fällt. Fahrplatten bestehen zumeist aus Stahl oder Kunststoff und lassen sich einfach verlegen. Mit einer Fahrplatte lässt sich eine Breite von einem Meter zu einem ebenem Untergrund machen. Baggermatratzen kaufen sollte man hingegen, wenn es um mehr als nur Sicherheit geht.

Eine Baggermatratze besteht zumeist aus verschiedenen Harthölzern. Dieses Material bringt den Vorteil mit, dass es besonders robust und stabil ist. Hat der Bauherr es beispielsweise mit sehr schweren Baumaschinen zu tun, die zur Baustelle gebracht werden müssen, eignet sich eine Baggermatratze häufig besser als eine aus Stahl bestehende Fahrplatte. Zudem lässt sich durch den Einsatz einer Baggermatratze eine größere Fläche absichern. Im Gegensatz zu Fahrplatten sind die meisten Baggermatratzen nämlich 1,5 Meter breit.

Wann eine Kaufentscheidung fallen sollte

Was die Preise angeht, so ergeben sich natürlich Unterschiede, ob eine Baggermatratze für den dauerhaften Einsatz gekauft oder für einen bestimmten Zeitraum gemietet werden soll. Auf jeder Baustelle ist Zeit auch bares Geld. Der Baubetrieb sollte also keineswegs unterbrochen werden, weil es an der richtigen Baustraße fehlt. Wer nachhaltig bauen möchte, der sollte die benötigten Ressourcen also immer parat haben. Vor allem, wenn es um regelmäßiges Bauen geht, ist es sinnvoller eine Baggermatratze direkt zu kaufen. Das gleiche gilt auch für den Veranstaltungsbereich. Handelt es sich um die regelmäßige Organisation von Veranstaltungen, wird eine Baggermatratze häufiger benötigt. Hier kann ein Kauf sich langfristig ebenfalls als günstiger erweisen.

In diesen Fällen lohnt sich das Mieten

Die Anschaffung einer oder mehrerer Baggermatratzen ist jedoch recht teuer. Dieses Geld muss nicht zwingend in die Hand genommen werden, vor allem dann nicht, wenn es sich um eine vorübergehende Lösung handelt. Wer privat zum Beispiel auf seinem Grundstück ein kleineres Bauvorhaben umsetzen möchte, der braucht keine dauerhaft verfügbare Baggermatratze. Hier lohnt es sich mehr, ein Leasing-Angebot in Anspruch zu nehmen. Dabei gestaltet es sich heutzutage denkbar einfach, eine Baggermatratze oder auch eine Fahrplatte zu mieten. Sowohl Hersteller vor Ort als auch Unternehmen, die die Vermietung in ganz Europa anbieten, versprechen eine schnelle Lieferung. Auch Veranstalter, die beispielsweise ein einmaliges Event planen, sind mit dem Mieten einer Baggermatte besser beraten.

Warum es eine Baggermatratze sein sollte

Häufig sind Fahrplatten günstiger als Baggermatratzen. Ganz gleich, ob die Baustraße nun gemietet oder gekauft werden soll. Es gibt jedoch einige gute Gründe, die für die Baggermatratze selbst sprechen. Sie erweist sich als vorteilhaft, wenn das Bauvorhaben sicher umgesetzt werden soll. Zudem sind Baggermatratzen deutlich belastbarer. Dies ist auf ihr Material, meist ein Mix aus verschiedenen Harthölzern zurückzuführen. Ein besonderes Plus erhalten hochwertige Baggermatratzen aufgrund ihrer zusätzlichen Breite.

Diese bietet ein Höchstmaß an Stabilität, was zugleich die komplette Sicherheit auf der Baustelle erhöht. Baggermatratzen zeichnen sich zuletzt dadurch aus, dass sie über abgerundete Ecken verfügen. Dadurch ist die Baggermatratze nicht nur langlebiger und einfacher in der Handhabung. Auch die Anfälligkeit für Defekte stellt sich deutlich geringer dar. Was die Anwendung angeht, so sollten Baggermatten für Flächen gewählt werden, die nur selten befahren werden. Das passiert etwa, wenn es darum geht, Leitungen zu verlegen.