Ukraine: Zivilisten sterben nach Raketenangriff auf Wohnhaus

Teilen

Kiew – Nach russischen Angriffen auf zahlreiche ukrainische Regionen wurde unter anderem ein neunstöckiges Wohnhaus in der Stadt Dnipro getroffen.

Bei dem Anschlag wurden fünf Menschen getötet und mindestens 60 Personen, darunter 12 Kinder, verwundet; weitere Menschen seien noch unter den Trümmern eingeschlossen, sagte der Gouverneur der Region. Zudem sollen wichtige Energieanlagen getroffen worden sein. Seit Samstag gilt im ganzen Land Luftalarm. Vielerorts kam es zu Stromausfällen, die Menschen saßen im Dunkeln. Es waren die ersten Angriffe dieser Art seit dem Jahreswechsel.

In Dnipro waren Bilder zu sehen, auf denen Feuerwehrleute einen Brand um einige Autowracks löschten. Ein großer Teil des Wohnblocks war verschwunden. Die Außenfassade des restlichen Gebäudes wurde schwer beschädigt. Verwundete wurden auf Bahren abtransportiert.

„Sie (die Russen) sind einfach unmenschlich. Mindestens ein Treppenhaus ist weg. Unter den Trümmern befinden sich Menschen, die über die Feiertage zu Hause waren“, so Kyrylo Tymoshenko, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Raketeneinschlag in Dnipro war der folgenreichste von mehreren Angriffen am Samstag.

„Es ist eine Tragödie. Ich bin zur Baustelle gegangen…. Wir werden die ganze Nacht durch die Trümmer gehen“, sagte Borys Filatov, Bürgermeister der Stadt am Fluss Dnipro.

Eine weitere Person wurde getötet und eine in der Stahlstadt Kryviy Rih verletzt, wo sechs Häuser in der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Zelenskiy beschädigt wurden, sagte Bürgermeister Oleksandr Vilkul.

Bridget Brink, die Botschafterin der Vereinigten Staaten in der Ukraine, hat auf den russischen Angriff reagiert. Die Folgen des russischen Raketentreffers sind laut der Botschafterin schrecklich.

„Schrecklich. Meine Gedanken sind bei den Verletzten und denjenigen, die so viel tun, um zu helfen. Zusätzliche Sicherheitskräfte treffen weiterhin ein, um der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen“, so Brink auf Twitter.

Horrifying. My thoughts are with those suffering and with those working so hard to help. More security assistance is coming to help Ukraine defend itself. https://t.co/1dOmps1uX6 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 14, 2023

Der Angriff vom Samstag ereignete sich zu einem Zeitpunkt, zu dem westliche Mächte die Entsendung von Kampfpanzern nach Kiew in Erwägung ziehen, und im Vorfeld eines Treffens der ukrainischen Verbündeten in Ramstein (Deutschland) am kommenden Freitag, bei dem die Regierungen ihre jüngsten Zusagen zur militärischen Unterstützung bekannt geben werden.

Russland, das im Februar letzten Jahres in die Ukraine einmarschiert ist, hat seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes seit Oktober verstärkt, was zu weitreichenden Stromausfällen führte. Die Ukraine schoss nach Angaben der Luftwaffe 25 von 38 russischen Raketen verschiedener Typen ab.

Die Raketen trafen kritische Infrastruktureinrichtungen in der östlichen Region Charkiw und der westlichen Region Lwiw, so die Behörden. In der Region Charkiw fiel der Strom komplett aus, und auch in Lwiw war eine Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung möglich, so die Behörden.