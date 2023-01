Türkei: Wärmster Winter seit über 50 Jahren

"Dies ist kein vielversprechendes Bild", so der Umweltminister und verweist auf offizielle Daten, die hohe Temperaturen und geringe Niederschläge zeigen.

Teilen

Ankara – In der Türkei wurden im vergangenen Monat die höchsten Dezembertemperaturen seit mehr als einem halben Jahrhundert gemessen, wie der türkische Minister für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel am Donnerstag mitteilte.

Unter Berufung auf Daten der nationalen Meteorologiebehörde sagte Murat Kurum, der letzte Monat des Jahres 2022 sei der heißeste seit 52 Jahren gewesen, während die Niederschläge drastisch zurückgegangen seien, und fügte hinzu: „Das ist kein vielversprechendes Bild“.

Bugün @meteoroloji_twi’den gelen verileri inceledim.

Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz, kaynaklarımız sınırsız değil! Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz.

Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. — Murat KURUM (@murat_kurum) January 5, 2023

„Unsere Ressourcen sind nicht unbegrenzt! Mit diesem Bewusstsein arbeiten wir und unternehmen Schritte. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen“, so Kurum auf Twitter.

Nach Angaben des staatlichen türkischen Wetterdienstes lag die Durchschnittstemperatur in der gesamten Türkei zwischen 1991 und 2020 bei 4,8 Grad Celsius (etwa 40,6 Grad Fahrenheit). Die Durchschnittstemperatur im Dezember 2022 stieg um 3,2 C auf 8 C.

Erdogan: Wasser wichtigster strategischer Wert des nächsten Jahrhunderts

Der türkische Präsident bezeichnete Wasser als den „strategischsten Wert“ des nächsten Jahrhunderts und betonte, dass der Druck auf die Wasserressourcen jedes Jahr zunehme. Präsident Recep Tayyip Erdogan betonte die Bedeutung der Wasserressourcen für die Zukunft sowie den Ansatz und die Bemühungen der Türkei in dieser Hinsicht.

„Der Schutz der Wasserressourcen vor ihrer Erschöpfung, ihre effiziente Nutzung und ihre ordnungsgemäße Bewirtschaftung sind heute eher ein Muss als eine Wahl“, sagte er.

Zu Thema

– Klimawandel –

Türkei: Niedrigsten Niederschläge in zwei Jahrzehnten

Laut einem vom staatlichen Wetterdienst veröffentlichten Jahresbericht verzeichnete die Türkei im vergangenen Jahr die niedrigste Niederschlagsmenge seit zwei Jahrzehnten.