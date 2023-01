TOGG-Konkurrent Tesla kommt in die Türkei

"Eigentlich wollten sie schon früher in die Türkei kommen, aber der Prozess hat aufgrund ihrer eigenen internen Bewertungen etwas länger gedquert", so Varank.

Istanbul – Das erste türkische Auto, das E-Auto TOGG, bekommt Konkurrenz: US-Autohersteller Tesla will in den türkischen Markt einsteigen.

„Tesla ist in der Automobilbranche eine der Automobilmarken der Zukunft. Sie versucht derzeit, ihren Einfluss auf der ganzen Welt, ihrem Markt, auszuweiten“, so der türkische Technologieminister Mustafa Varank gegenüber Reportern. Varank befindet sich derzeit in den USA, wo er die Automobilmesse CES2023 besuchte. Auch der Google-Zentrale und Tesla stattete der türkische Minister einen Besuch ab.

Tesla versuche mit seiner Fabrik in Deutschland auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen, und will auch in den türkischen Markt einsteigen, so Varank weiter.

Varank erklärte, dass das Unternehmen Gespräche über einen Markteintritt in der Türkei führe:

„Die Aktivitäten von Tesla, in Bezug auf einen Markteintritt mit seinen Ladestationen in der Türkei, gehen weiter. Eigentlich wollten sie schon früher in die Türkei kommen, aber der Prozess hat aufgrund ihrer eigenen internen Bewertungen etwas länger gedauert“.

Varank betonte, dass ihnen die Investitionen von Tesla in die Technologie in der Türkei am Herzen liege, und sagte: „Die Türkei hat ein sehr ernsthaftes Anreizsystem, insbesondere in Bezug auf Investitionen, Forschung und Entwicklung. Wir haben gesagt: ‚Kommt, profitiert davon, investiert‘. Es ist wichtig für sie, in den Markt einzutreten, aber auch für uns. Wir haben unsere Vorschläge dafür eingereicht. Derzeit hat Tesla bereits Zulieferer aus der Türkei“.

Varank betonte auch, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Tesla nicht auf die Automobilindustrie beschränkt und fügte hinzu, dass Tesla-CEO Elon Musk zunächst in die Türkei kam, um Raketen von SpaceX zu vermarkten. Er erinnerte daran, dass Türkiye seine Satelliten über SpaceX ins All gebracht hat und dass das Land einer der ersten Kunden von SpaceX war.

Varank hat zudem türkische Unternehmen dazu aufgerufen, die Beziehungen zu den USA im Bereich Wissenschaft und Technologie zu stärken. Varank sagte, die türkische Regierung führe Gespräche mit amerikanischen Unternehmen und Behörden, um türkischen Firmen die Möglichkeit zu geben, mit US-Forschungsinstituten zu kooperieren.

„Wir werden Programme durchführen, die die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA sowohl im wissenschaftlichen als auch im unternehmerischen Bereich in der kommenden Zeit beschleunigen werden“, zitiert TRT World den türkischen Minister.

Today, H.E. Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology of the Republic of Türkiye and Ambassador @HMuratMercan visited Tesla production plant located in Freemont-California. @varank @TCSanayi @Tesla pic.twitter.com/Jk29aNwDt4 — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) January 9, 2023

