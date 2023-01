So können Sie Ihre Privatsphäre beim Spielen im Online-Casino schützen

Teilen

In den letzten Jahren sind Online-Casinos immer beliebter geworden, denn sie bieten Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, aus dem Komfort ihres eigenen Zuhauses verschiedene Arten von Glücksspiel spielen zu können. Dazu gehören meist Poker, Blackjack, Roulette und andere, weniger bekannte Arten von Glücksspiel.

Dieser Komfort, den Online-Casinos mitbringen, birgt jedoch auch einige Risiken, die Betrüger ausnutzen können, um an persönliche Daten oder gar Ihr Geld oder Kontodaten beziehungsweise Kreditkartendaten zu kommen. Denn Sie wissen nie, welche Absichten der Anbieter des Online-Casinos verfolgt und wer wirklich dahintersteckt.

In diesem Artikel wollen wir Ihnen einige Punkte aufzeigen, die Sie beim Casino Vergleich verschiedener Online-Anbieter beachten müssen, um jeglichen Betrugsversuchen mit Ihren persönlichen oder finanziellen Daten zu entgehen. Auch bietet ein Vergleich der Anbieter einen guten Anhaltspunkt, welche Casinos seriös sind, und wo Sie etwas mehr Vorsicht walten lassen sollten. Um das beste Casino für Sie auszuwählen, lohnt sich ein Casino Vergleich auf jeden Fall.

Achten Sie der Auswahl Ihres Online-Casinos auf die Seriosität des Casinos

Ein besonders guter Anhaltspunkt für die Seriosität eines Casinos ist sein Ruf beziehungsweise Bewertungen und Rezensionen im Internet. Denn ein seriöses Casino besitzt eine gültige Lizenz und wird regelmäßig geprüft, um faires und sicheres Spiel zu garantieren. Und das spiegelt sich in zufriedenen Spielerinnen und Spielern wider, die sich im Online-Casino gut aufgehoben fühlen. Überprüfen Sie außerdem, ob das Online-Casino Verschlüsselungen verwendet, um die persönlichen Daten der Spielerinnen und Spieler zu schützen.

Nutzen Sie eine gesonderte E-Mail-Adresse für die Anmeldung in Ihrem Online-Casino

Wenn Sie sich für ein Online-Casino oder auch mehrere Online-Casinos entschieden haben, erstellen Sie für Ihre Konten bei den Anbietern jeweils eine separate E-Mail-Adresse, die Sie nur für diesen Zweck verwenden. So können Sie Ihre persönlichen und finanziellen Daten, die Sie dem jeweiligen Casino mitteilen, getrennt aufbewahren und wissen bei einer Datenpanne sofort Bescheid, um welches Casino es sich handelt. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie in mehreren Online-Casinos zum Spielen angemeldet sind.

Verwenden Sie ein VPN, wenn Sie in einem Online-Casino spielen

Mit einem VPN, einem Virtual Private Network, können Sie Ihre Internetverbindung verschlüsseln und damit Ihre IP-Adresse verbergen. Das kann hilfreich sein, um Ihre Privatsphäre beim Spielen in einem Online-Casino zu schützen. Denn es erschwert Hackern, Ihren Standort ermitteln zu können und damit Zugriff auf Ihre persönlichen oder finanziellen Daten zu erlangen. Außerdem ermöglicht Ihnen ein VPN Zugriff auf Online-Casinos, die in dem Land, in dem Sie sich gerade aufhalten, eigentlich nicht verfügbar sind. So können Sie zum Beispiel in einem kanadischen Online-Casino spielen und Ihr Glück beim Poker mit einer Gruppe kanadischer Menschen versuchen, obwohl Sie zu Hause in Deutschland auf der Couch sitzen.

Seien Sie vorsichtig, wo Sie welche Informationen angeben

Wenn Sie sich für ein Online-Casino oder mehrere Online-Casinos entschieden haben und einen Account oder mehrere Accounts erstellen, überlegen Sie sehr gut, welche Daten Sie wirklich angeben müssen und füllen nicht einfach blind alle möglichen Felder aus. Geben Sie am besten nur die Informationen preis, die wirklich zwingend nötig sind, um spielen zu können. Diese sind meist mit einem Sternchen als Pflichtfeld markiert. Dazu gehören in der Regel Ihr Name, eine E-Mail-Adresse und ein Konto zum Einzahlen von Guthaben und zum Auszahlen von Gewinnen – dies ist im Idealfall ein PayPal-Konto, das mit Ihrem Bankkonto verknüpft ist.

Überlegen Sie überdies ganz genau, ob Sie anderen Spielerinnen oder Spielern irgendwelche Informationen von sich preisgeben wollen – Sie wissen schließlich nie, wer auf der anderen Seite am Computer sitzt und welche Absichten die Person hat. Es ist fast nie eine gute Idee, anderen Spielerinnen und Spielern Daten von sich mitzuteilen – denn es gibt fast nie einen plausiblen Grund dafür.

Wählen Sie ein sicheres Passwort

Mit einem sicheren Passwort leisten Sie einen sehr großen Beitrag zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer finanziellen Daten. Ein sicheres Passwort sollte eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten, damit es für Hacker schwer zu knacken ist. Zusätzlich sollten Sie Ihr Passwort regelmäßig ändern, um bei möglicherweise auftretenden Datenlecks auf der sicheren Seite zu sein.

Fazit

Vergessen Sie beim Spielen in einem Online-Casino nie, dass Ihre Daten Ihr höchstes Gut sind und schützen Sie diese entsprechend. Außerdem sollten Sie immer darauf achten, nur in einem wirklich seriösen Online-Casino zu spielen.