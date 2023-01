Rückblick auf den Heiligen Hieronymus

Teilen

Einer der wichtigsten christlichen Theologen und Kirchenväter mit umfassender Bildung war der heilige Hieronymus. Sein Leben war asketisch ausgerichtet. Jedes Jahr am 30. September begehen Christen seinen Gedenktag.

Hieronymus ( lebte 347-420) wird in der Darstellung oft als älterer, schmaler Herr mit halber Glatze und einem weißen langen Bart gezeigt. Der Mann ist oftmals in Schriften vertieft. Bekleidet ist Hieronymus mit einem Umhang. Ab und zu ist sein Oberkörper frei, nur selten ist der Kirchenvater vollkommen bekleidet. Auf den Abbildungen ist oftmals ein Totenschädel zu erblicken. Hieronymus gilt als der gebildetste der vier lateinischen Kirchenväter. Sein Gedenktag ist der 30. September. Dieser Tag ist der internationale Übersetzungstag.

Hieronymus und die Stadt Stridon

Der volle Name von Hieronymus lautet Sophronius Eusebius Hieronymus und er wurde in der Stadt Stridon geboren. Seine Eltern waren wohlhabend und christlich. Die Eltern schickten den Sohn zum Studieren nach Rom. Hieronymus wurde dort mit heidnischen Schriften von Platon und Cicero und mit den positiven Annehmlichkeiten des Lebens konfrontiert. Behauptet wird, dass Hieronymus von einem Engel geträumt habe. Dieser habe ihn in weiterer Folge auf den richtigen Weg gebracht.

Besuch des Vorderen Orients

Folgend empfing Hieronymus die Taufe und begann in Trier ein theologisches und asketisches Leben. Ab dem Jahr 370 folgten Reisen und das Lernen der griechischen und hebräischen Sprache. Damit konnte sich der Heilige mit den Schriften des Weisen Origines befassen. Später folgte Hieronymus der strengsten Form der Askes. In der syrischen Wüste kümmerte sich Hieronymus angeblich um einen verletzten Löwen. Nach dessen Genesung galt dieser als sein Gefährte.

Wichtige Bibelübersetzung

Im Jahr 379 wurde Hieronymus Priester, reiste nach Konstantinopel und später wieder nach Rom, um dort als Seelsorger zu wirken. Papst Damasus I. übergab ihm den Auftrag, die Bibel ins Lateinische zu übersetzen. Damit schuf Hieronymus die Grundlage für die noch heute geltende lateinische Version der Bibel.

Als Papst Damasus im Jahr 384 starb und nachdem um Hieronyms ein Skandal entstand, verließ dieser Rom. Im Jahr 386 kam Hieronymus in Bethlehem an, eröffnete vier Klöster und ein Pilgerhospiz.

Lebensende des Hieronymus`

Nach der Ankunft in Bethlehem widmete sich der Heilige 35 Jahre lang den Schriften. Sein Todestag war der 30. September 420. Beerdigt ist Hieronymus in der geburtskirchlichen Krypta. Im 13. Jahrhundert wurden seine Gebeine nach Rom überführt.

Hieronymus gilt als bedeutsamster christlicher Theologe. Seine Aufzeichnungen waren wichtig für das asketische Leben und die Bibel. Da Hieronymus die Bibel ins Lateinische übersetzte, gilt der 30. September als internationaler Übersetzungstag.