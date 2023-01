Oberrabbiner Ishak Haleva: „Erdogan liebt die Juden“

Teilen

Istanbul – Der Oberrabbiner der Türkei, Ishak Haleva, hat dem allgemeinen Tenor der deutschen Medienlandschaft, wonach die türkische Regierung juden- oder christenfeindlich sei, widersprochen.

In einem Interview, das der israelisch-amerikanische Autor Tuvia Tenenbom von der jüdischen Tageszeitung Jüdische Allgemeine mit Haleva in Istanbul führte, sagte der Rabbi, dass der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdogan, Juden liebe. Erdogan sei ein Mann, der das Judentum wirklich respektiere.

„Sehen Sie, er liebt die Juden. Ja, er hasst die israelische Politik, aber er liebt die Juden“, so Haleva.

Haleva weiter:

Er hat ein gutes Herz. Er hat ein mitfühlendes Herz. Er ist ein Mann, der Respekt vor der Religion hat. Einmal, nach einem der Bombenanschläge auf eine Synagoge, kam er vorbei. Und er war traurig. Ich konnte das erkennen, denn ich bin Lehrer und kann in den Augen eines Kindes sehen, wenn es wirklich traurig ist. Erdogan war traurig, und ich konnte sein Leid sehen.

Die Frage, ob die türkische Regierung Juden beschützen würde, wenn es nötig wäre, bejahte der Oberrabiner.

Das kann ich Ihnen im vollen Vertrauen sagen: Ja. Einige seiner Minister sagten mir bei verschiedenen Gelegenheiten, wenn sie über die jüdische Gemeinschaft sprachen: „Wir mögen sie sehr“.

Erdogans israelkritische Äußerungen seien nicht antisemitisch, sondern ausschließlich gegen die Politik der israelischen Regierung, so Haleva.

„Erdogan ist ein reiner Muslim. Ich glaube, er fühlte sich einmal von Israel betrogen, was ihn dazu veranlasste, nicht die Juden zu hassen, nicht Israel, sondern ein paar Israelis, die in der Regierung waren. Er war verletzt. Und wenn türkische Menschen verletzt werden, werden sie tief verletzt. Aber im Gegensatz zu anderen jüdischen Gemeinden in der Welt hat die jüdische Gemeinde hier einen direkten Zugang zur Spitze der Regierung, wenn sie ein Problem hat“, betonte der jüdische Geistliche.

Als 1492 mit dem Erlass von Granada viele sephardische Juden vor die Wahl gestellt wurden, entweder zum Christentum überzutreten oder Spanien zu verlassen, flohen die meisten in den Mittelmeerraum. Das Osmanische Reich empfing die geflüchteten Juden mit offenen Armen, die sich in Saloniki, Istanbul (ehemals Konstantinopel) und anderen Gebieten niederließen. Mit der Eroberung von Rhodos am 21. Dezember 1522 durch die Osmanen, siedelten sich auch die aus Spanien geflohenen sephardischen Juden auf Rhodos an. Eine jüdische Bevölkerung existierte auf Rhodos bereits seit dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.

