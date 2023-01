Niederländische Journalistin erhält PKK-Morddrohungen

Amsterdam – Die renommierte niederländische Journalistin Rena Netjes erhielt nach eigenen Angaben per Email Todesdrohungen der PKK-Terrorgruppe.

„In den letzten Wochen habe ich Morddrohungen und andere Warnungen von kurdischen Rojava-Konten (auch aus Paris) erhalten“, teilte Netjes am Sonntag auf Twitter mit.

„Ich zahle einen Preis dafür, dass ich die Propaganda der PYD entlarve“, so Netjes weiter.

Rena Netjes ist studierte Arabistin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Staatsführung und Sicherheit in Nordsyrien. Ihren Berichten zufolge wünscht sich die Mehrheit der Bewohner Nordsyriens, darunter auch Kurden, eine Befreiung der Gebiete von der YPG, dem syrischen Arm der PKK-Terrororganisation. Sie seien durch die YPG vertrieben worden und wünschten sich eine Rückkehr in ihre Heimat. Sie befürworteten eine Militäroperation durch die türkischen Streitkräfte.

I got a new message; You will be dead soon.

Ok guys. I’m going public with this. For the past few weeks I h been receiving death threats and other warnings from Rojava Kurdish accounts (incl from Paris). Tonight I got emails that they made my profile on lesbian/gay/sex accounts. I pay a price for exposing PYD propaganda.

— Rena Netjes (@RenaNetjes) January 1, 2023