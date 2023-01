Türkei vertagt Gespräche über NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands. Die Entscheidung erfolgte, nachdem ein rechtsextremer Politiker in Stockholm einen Koran verbrannt und damit eine Krise ausgelöst hat.

Ankara – Türkei vertagt Gespräche über NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands. Die Entscheidung erfolgte, nachdem ein rechtsextremer Politiker in Stockholm einen Koran verbrannt und damit eine Krise ausgelöst hat.

Das meldete der öffentlich-rechtliche türkische Rundfunk TRT unter Berufung auf Quellen im türkischen Außenministerium. Ein Termin für das Treffen, das im Februar in Brüssel stattfinden sollte, wurde noch nicht festgelegt.

Der Schritt erfolgte, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag erklärt hatte, dass Schweden nicht länger mit einer Unterstützung Ankaras für einen NATO-Beitritt rechnen könne, nachdem Stockholm eine Koranverbrennung genehmigt hatte.

„Diejenigen, die diese Perversion fördern oder entschuldigen, haben zweifellos auch die Folgen bedacht. … Tut mir leid, aber Sie werden von uns keine Unterstützung für die NATO bekommen“, sagte Erdogan am Montag vor den Kabinettsmitgliedern.

Der rechtsextreme dänisch-schwedische Politiker Rasmus Paludan hatte am Samstag in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm ein Exemplar des heiligen Buches des Islam verbrannt.

Das türkische Außenministerium verurteilte die Tat „aufs Schärfste“ und bezeichnete sie am Samstag als „verachtenswert“. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar erklärte außerdem, dass Ankara den für diese Woche geplanten Besuch des schwedischen Verteidigungsministers in der Türkei abgesagt habe.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Besuch des schwedischen Verteidigungsministers Pal Jonson am 27. Januar in der Türkei nicht mehr wichtig und sinnvoll. Deshalb haben wir ihn abgesagt“, sagte er.

Stockholm bemüht sich um die Zustimmung Ankaras zum NATO-Beitritt. Finnland und Schweden haben ihre historische Neutralitätspolitik aufgegeben und sich angesichts der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar um einen NATO-Beitritt beworben.

Helsinki, das bereits im Juni angekündigt hatte, dass es aus Solidarität mit seinem westlichen Nachbarn nicht ohne Schweden der NATO beitreten werde, deutete am Dienstag jedoch an, dass Finland dem Bündnis auch ohne Schweden beitreten könnte.

Der finnische Außenminister Pekka Haavistohave sagte am Montag, Helsinki müsse „die Situation bewerten, wenn sich herausstellt, dass Schwedens Antrag auf lange Zeit hinausgezögert wird“.