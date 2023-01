Istanbul-Anschlag: Mutmaßlicher Fluchthelfer in Bulgarien verhaftet

Teilen

Sofia – Die bulgarische Polizei hat einen mutmaßlichen Fluchthelfer des Bombenanschlags von Istanbul, Hazni Gölge, der per Haftbefehl gesucht wurde, in einem Hotel im bulgarischen Swilengrad aufgespürt, festgenommen und den türkischen Strafverfolgungsbehörden am Grenzübergang Kapikule überstellt. Wie der Nachrichtensender CNN-Türk am Mittwoch berichtete, lag gegen das mutmaßliche PKK-Mitglied Gölge ein internationaler Haftbefehl vor.

Die Interpol-Abteilung der Generaldirektion der türkischen Polizei hatte zuvor bei der bulgarischen Interpol die Festnahme und Überstellung des PKK-Terrorverdächtigen verlangt. Der Extremist wird verdächtigt, an dem Terroranschlag am 13. November 2022 in der Istiklal Caddesi in Istanbul beteiligt gewesen zu sein, bei dem nach offiziellen Angaben 6 Menschen getötet und 81 Menschen verletzt wurden.

Laut Ermittlungen der Polizei war es der festgenommene Verdächtige, der kurz nach dem Anschlag den mutmaßlichen Drahtzieher des Sprengstoffanschlags, Bilal Hasan, zur Flucht ins Ausland geholfen haben soll. Nach der Festnahme des Gesuchten wurde dieser zur Vernehmung ins Polizeipräsidium für Terrorabwehr nach Istanbul gebracht.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı zanlılarından yakalanan Hazni Gölge İstanbul’a getiriliyor. pic.twitter.com/JwFiJqjkuW — Türk Polis Teşkilatı Haber Gazetesi (@turk_gazetesi) January 11, 2023

Die PKK wird von der Türkei und den USA sowie der EU als terroristische Organisation eingestuft. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht.

Kemal Bölge/Istanbul

