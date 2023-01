Nach der Fußball-WM 2022 in Katar sind viele Augen bereits jetzt auf das nächste Großevent gerichtet. Die EM 2024 in Deutschland naht in großen Schritten.

Teilen

Nach der Fußball-WM 2022 in Katar sind viele Augen bereits jetzt auf das nächste Großevent gerichtet. Die EM 2024 in Deutschland naht in großen Schritten, bereits im März 2023 starten die ersten Qualifikationsspiele. Erste Anbieter bereiten zudem bereits Wettquoten vor, auch wenn Live Wetten natürlich erst 2024 zur Verfügung stehen werden.

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland wird zudem richtungsweisend für das deutsche Nationalteam. Nach dem WM-Erfolg in Brasilien sind 2024 genau zehn Jahre ohne nennenswerten Erfolg vergangen. Viele Fans sind trotz der derzeit noch schlechten Stimmung bereits auf die EM im eigenen Land gespannt.

Fußball-Deutschland ist bereit für ein Sommermärchen

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland ausgetragen. Ein Land, das für seine starke Fußballtradition und -kultur bekannt ist. Ganz im Gegenteil zur Weltmeisterschaft in Katar 2022 soll die UEFA Europameisterschaft in der Bundesrepublik ein wahres Fußballfest werden, das von Millionen Fans im eigenen Land begleitet wird.

Nach der Heim-WM 2006 soll 2024 das nächste Sommermärchen stattfinden. Obwohl Deutschland bei der WM damals nicht als Sieger des Turniers hervorging, wurde das gesamte Land in Euphorie und Fußballekstase versetzt. Nach dem blamablen Ausscheiden in der Gruppenphase bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 wird es für die Nationalmannschaft aber schwierig, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen.

Denn obwohl unter Hansi Flick mit vielen neuen Spielern im Kader eigentlich ein Umbruch erfolgen sollte, konnten die Leistungen nach einer Top-Qualifikation zur WM in Katar nicht abgerufen werden. Der WM-Erfolg 2014 in Brasilien zählt für die meisten Fans nicht mehr. Umso mehr sehnen sich die deutschen Fußballfans nach einem erneuten Erfolgserlebnis. Realisiert werden soll dieses im Heimatland und vor eigener Kulisse. Man darf gespannt sein, wie die deutsche Mannschaft ihre Leistungen bis dahin konkret steigern will.

Das sind die Stadien für die EM

Da einige der hochwertigsten Stadien Europas zur Verfügung stehen, können sich die Zuschauer, die live vor Ort sein werden, bereits jetzt auf fesselnden Weltklasse-Fußball im Sommer 2024 freuen. Die beiden größten Stadien stellen dabei die Allianz-Arena in München und das Olympiastadion in Berlin dar.

Während des herkömmlichen Ligabetriebs beheimaten diese Stadien den FC Bayern München und die Hertha BSC Berlin. Mit einem Fassungsvermögen von je rund 75.000 Zuschauern finden natürlich die wichtigsten Spiele der EM 2024 in Berlin und München statt. Das Eröffnungsspiel wird am 14.06.2024 um 21 Uhr in der Allianz-Arena ausgetragen.

Fix ist bisher, dass Deutschland an dieser Partie teilnehmen wird. Der Gastgeber ist nämlich automatisch qualifiziert. Die Allianz-Arena wird zudem der Schauplatz eines der Halbfinalspiele. In der Bundeshauptstadt wird dann das Finale der EM 2024 ausgetragen. Das Olympiastadion war bereits bei der Heim-WM 2006 der Austragungsort für das Finale. Damals bekannterweise aber ohne deutsche Beteiligung.

Neben den zwei Flaggschiffen unter den Stadien werden die Spiele an acht weiteren Schauplätzen ausgetragen. Dazu zählen unter anderem die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart mit 60.000 Plätzen, der Signal-Iduna-Park in Dortmund mit über 65.000 Plätzen, die Veltins Arena auf Schalke mit über 62.000 Plätzen und das Volksparkstadion in Hamburg mit 57.000 Plätzen. Der „kleinste“ Austragungsort ist derzeit die Red-Bull-Arena in Leipzig. Die Kapazitäten sollen aber noch vor der EM von 42.500 auf 57.000 ausgeweitet werden.

Ein Monat voller Fußball

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 beginnt am 14. Juni. Der Freitag läutet mit dem Eröffnungsspiel um 21 Uhr den Start der Europameisterschaft ein. Dabei kommt es vorab natürlich wie gehabt bei einem großen Fußball-Event zu einer umfangreichen Eröffnungsfeier. Das Ende der EM ist für Sonntag, den 14. Juli 2024 geplant. Wie beim Eröffnungsspiel wird auch hier um 21 Uhr gespielt.

24 Teams werden in 51 Partien gegeneinander antreten. Die Gruppenphase dauert dabei bis zum 26. Juni an. Hierbei werden täglich mindestens zwei, meist aber drei Gruppenspiele ausgetragen. Ausschließlich das Eröffnungsspiel bekommt einen Ehrentag ohne weiteres EM-Spiel.

Das erste Achtelfinale wird dann am 29.06. im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Die erste K.-o.-Phase endet am 02.07.2024. Am 05. und 06. Juli werden die Viertelfinale ausgetragen, am 09. und 10. Juli finden die Halbfinalspiele statt. Für diese wurden auch bereits die Uhrzeiten fixiert. Genauso wie das Eröffnungsspiel und das Finale finden auch die Semifinal-Spiele um 21 Uhr statt. Für die restlichen Begegnungen wurden noch keine Uhrzeiten festgelegt.

Wie läuft die Qualifikation ab?

Die EM-Qualifikation startet bereits ein Jahr vor dem offiziellen Turnier. Sie wird vom 23. März bis zum 21. November 2023 zwischen 53 Mannschaften aus Europa ausgetragen. Dabei wurden 10 Gruppen ausgelost, in denen jeweils fünf Teams aufeinandertreffen. Drei Gruppen wurden dabei mit 6 Teams ausgestattet.

Dabei ist das Los aber keinesfalls vollständig dem Zufall überlassen. Denn die UEFA hat sowohl klimatische und politische Gründe festgelegt, warum bestimmte Partien nicht stattfinden können oder warum bestimmte Länder definitiv nicht in einer Gruppe aufeinandertreffen können.

Aus politischen Gründen sind beispielsweise Duelle wie Ukraine gegen Belarus, Kosovo gegen Bosnien oder auch Spanien gegen Gibraltar verboten – obwohl die Vermischung von Fußball und Politik immer wieder kritisiert wird. Da es im Norden Europas zudem zu Problemen der Bespielbarkeit im Winter geben kann, dürfen maximal zwei nordeuropäische Teams in einer Gruppe aufeinandertreffen.

Die Gruppensieger und Zweitplatzierten sind am Ende automatisch für die EM 2024 qualifiziert. Zudem können sich noch drei weitere Teams qualifizieren, die in der Nations League als Gruppensieger vom Platz gingen. Das Play-off-Turnier wird von 12 Nationen gespielt und ist dann die letzte Chance, um sich für die EM in Deutschland zu qualifizieren.

Wer sind die Favoriten?

Bei der EM in Deutschland sind natürlich die großen Fußballnationen Europas als Top-Favoriten gelistet. Ex-Weltmeister Frankreich, der amtierende Fußball-Europameister Italien, Gastgeber Deutschland und Dauerfavorit Spanien zählen dabei zum engsten Favoritenkreis. Auch in England reift derzeit eine Mannschaft heran, die für eine Fußballsensation sorgen könnte.

Chancen dürfen sich aber auch kleinere Nationen wie Portugal, Kroatien oder Belgien ausmachen. Alle Teams zeigen konstant gute Leistungen und vor allem die kroatische Nationalmannschaft konnte sich mit den guten Leistungen bei den Weltmeisterschaften Achtungserfolge erspielen.

Möglicherweise sorgen aber auch Außenseiter, bei denen der Sport in der Heimat selten für große Erfolge steht, für eine Sensation. Norwegen mit Top-Stürmer Erling Haaland oder Österreich mit dem Weltklasse-Verteidiger David Alaba waren in Katar zwar nicht bei der WM vertreten, könnten aufgrund der individuellen Klasse einzelner Spieler durchaus von Bedeutung sein. Ein völliger Überraschungssieg ist jedoch eher ausgeschlossen. Dafür ist die Qualität vieler Top-Teams derzeit einfach zu groß.