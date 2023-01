In Sachen Digitalisierung sind branchenunabhängig verschiedene Unternehmen neue Wege gegangen. Berufe und Arbeitsalltag haben sich gewandelt.

Informationstechnik Digitalisierung in Unternehmen

Teilen

In Sachen Digitalisierung sind branchenunabhängig verschiedene Unternehmen neue Wege gegangen. Berufe und Arbeitsalltag haben sich gewandelt.

Doch was bedeutet Digitalisierung eigentlich genau? Welche Bereiche im Unternehmen sind betroffen und was können wir vom Jahr 2023 erwarten? Antworten auf diese und weiteren Fragen finden Sie in diesem Artikel.

Definition von Digitalisierung

Ganz banal ausgedrückt handelt es sich bei der Digitalisierung um die Umwandlung von physischen Datenträgern auf digitale Daten. Hier kann es sich um sämtliche Dokumente aus Unternehmen handeln. Vom Lieferschein über die Rechnung bis hin zur Auftragsbestätigung.

Im Laufe der Jahre hat sich die Definition von Digitalisierung erweitert. Heute lässt sich der Begriff ebenso als Modernisierung von Arbeitsalltag und Freizeit bezeichnen.

Veränderungen, Chancen und Einsparungen

Der Digitalisierungsprozess zieht sich wie ein roter Faden durch verschiedene Unternehmensprozesse und durch nahezu alle Abteilungen. Schaffen es modern aufgestellte Unternehmen, die Digitalisierung richtig einzubauen, werden nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch ganz neue Absatzmärkte bzw. Zielgruppen ins Visier genommen.

Für die internen Abläufe können wir folgende Beispiele nennen:

Geschäftsbasierende Entscheidungen werden häufiger auf Basis von greifbaren digitalen Daten getroffen.

Sowohl interne als auch externe Kommunikation erfolgt digital. Hier stehen Kommunikatoren wie Slack oder Skype zur Verfügung. Für Geschäftstreffen wird häufig Zoom oder Microsoft Teams genutzt.

Sowohl Dokumente als auch Informationen wie Prozessdiagramme sind immer verfügbar. Häufig sogar per Smartphone oder Tablet.

Durch Digitalisierung entstehen neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice oder Hybrid-Modelle.

Digitalisierung in der Freizeit

Wie bereits etwas weiter oben angesprochen, zieht sich die Digitalisierung bis in die Freizeit hinein. Immer mehr Leute verbringen ihre Freizeit digital. Besonders im Winter boomen Aktivitäten wie Konsolenspielen oder Internet-Glücksspiel. Unternehmen verzeichnen sowohl im virtuellen Gaming als auch im virtuellen Glücksspiel Jahr für Jahr Unternehmensrekorde.

Während die Casinos mit den Konzessionen für Deutschland ihr Angebot nur für den deutschen Markt bereitstellen können, gibt es andere Anbieter, die dabei über die Grenzen hinaus aktiv sind. Bei Casinos ohne Lizenz sind die Vorgaben durch die jeweiligen Länder festgelegt und dürfen ihre Dienste europaweit anbieten. Je nach eigener Situation gibt es im Bereich der digitalen Freizeitgestaltung also ebenfalls Unterschiede, die es zu beachten gilt.

Auch beim Reisen wird es Digital. Hier zählt nicht nur das Buchen einer Reise oder das Besuchen von Sehenswüridgkeiten auf dem digitalen Weg. Finnland startete beispielsweise zuletzt ein neues Projekt. Der digitale Reisepass soll kommen. Die ersten Skandinavier sind bereits in Besitz einer digitalen Version.

Automatisierung und Nachhaltigkeit in Unternehmen

Sowohl mit dem Thema Automatisierung als auch mit dem Thema Nachhaltigkeit werden sich Unternehmen in diesem Jahr wohl besonders stark auseinandersetzen. Umfragen zufolge wird es im Jahr 2023 in Richtung datengesteuerte Automatisierung gehen. Das bedeutet, dass Geschäftsprozesse anhand von möglichst genauen und vielen Daten automatisiert werden.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird aufgrund von Klimaschutz und Klima-Kampagnen immer mehr an Bedeutung gewinnen. So betonen Wirtschaftsexperten und Marktforscher immer wieder, dass nachhaltige digitale Lösungen gefunden werden müssen. Auch hier gibt es mögliche Lösungen im Bereich Automatisierung. Ebenso soll die künstliche Intelligenz dabei helfen, neue digitale Prozesse zum Thema Nachhaltigkeit zu implementieren.

Verträge digital gestalten und aufsetzen

Bei jedem Geschäft zwischen Kunden und Händler bzw. Verkäufer entsteht ein Vertrag, an den sich beide Seiten halten müssen. Um Verträge möglichst effizient und einfach zu schließen, verändern sich Unternehmen und digitalisieren den gesamten Prozess. So können sämtliche Geschäftsbeziehungen effizient digital gespeichert werden. Besonders wenn Verträge automatisch geschlossen werden, ist die Digitalisierung eine enorme Hilfe. So hilft sie auch nach Ende der Geschäftsbeziehung dabei, die Verträge zu archivieren und bei Bedarf jederzeit wieder zu öffnen.

Auch das automatische Versenden von Vertragskündigungen oder Zahlungserinnerungen erfolgt nach demselben Prinzip.

Gleichzeitiger Zugriff auf digitale Dokumente

Ein Ziel der Digitalisierung besteht darin, möglichst viel Papier zu vermeiden. So existieren wichtige Dokumente wie beispielsweise Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder sogar technische Zeichnungen heutzutage digital.

Sämtliche Mitarbeiter haben dank eines synchronisierten Systems jederzeit Zugriff auf dieselben Dokumente.

Für den Fall, dass beispielsweise in Microsoft-Office Dokumenten gleichzeitig gearbeitet werden soll, bieten moderne Systeme ebenso Lösungen. Sie werden zentral gespeichert und jedem Mitarbeiter wird Zugriff gewährt.

Die größten Vorteile von Digitalisierung in Unternehmen

Digitalisierung bietet Chancen, neue Jobs und eine Menge Vorteile. Gerne werfen wir einen etwas ausführlicheren Blick auf die größten Vorteile von Digitalisierung in der Wirtschaft.

Erweiterung des eigenen Angebots

Da wir in einer digitalen Welt leben, besitzt nahezu jeder potenzielle Käufer ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer. Demzufolge ein Gerät, mit dem ein Kauf von Waren und Dienstleistungen bzw. Bestellungen ausgelöst werden können.

Auch kleinere Unternehmen können sich mit einem digitalen Shop im Netz aufstellen. Das hat zum einen den Vorteil, dass eine höhere Anzahl an potenziellen Kunden angesprochen werden kann und zum anderen den Vorteil, dass dem Käufer der Kauf angenehmer und einfacher gestaltet wird.

Beispiel: Ein Kleinunternehmer betreibt einen lokalen Bio-Lebensmittel Laden. Wenige Monate nach Eröffnung entscheidet er sich, auch einen Online-Shop ins Leben zu rufen. So erhöht er seine Reichweite, indem potenzielle Kunden die Waren auch im Netz wahrnehmen, zum anderen bietet er seinen schon bestehenden Kundenstamm die Option an, Bestellungen online aufzugeben.

Effizientere Werbung dank Internet

Digitale Werbung hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen wird eine viel größere Anzahl an Menschen angesprochen und zum anderen ist sie in der Regel mit geringeren Kosten verbunden. So kann digitale Werbung mithilfe von Social Media, Google-Ads oder E-Mail-Marketing geschehen.

Mithilfe von speziellen Marketing-Tools und Analysen kann die Werbung direkt beim potenziellen Käufer ankommen.

Vereinfachung von Geschäftsprozessen

Dank Automatisierung und Digitalisierung wird Unternehmen vieles erleichtert, so auch die Geschäftsprozesse. Im Jahr 2023 sind wir erfreulicherweise an dem Punkt angelangt, dass uns gewisse Prozesse gar nicht mehr als „überarbeitet“ vorkommen. So sind interne Kommunikatoren, Arbeiten in einer Cloud oder der gleichzeitige Zugriff auf ein und dasselbe Dokument ebenso ein Teil der Digitalisierung.

Direkter und schnellerer Kundenkontakt

Besonders im Bereich Kundenservice hat sich die Digitalisierung etabliert. Mithilfe von Live-Chat oder FAQ’s (Häufig gestellte Fragen) kann einem Kunden bzw. einem Nutzer des Produktes häufig sofort weitergeholfen werden.

Bei größeren Tech-Unternehmen sind Live-Chats sogar 24/7 für den Kunden erreichbar. Ist kein Live-Chat verfügbar, wird dem Nutzer mindestens ein E-Mail-Kontakt zur Verfügung gestellt, der bestenfalls innerhalb weniger Stunden antwortet.

Kundensupport per Telefonanruf gilt vor allem im Tech-Bereich als überholt und nicht mehr zeitgemäß. Durch E-Mail oder Live-Chat wird ein effizienterer Kundensupport bereitgestellt.