Istanbul – Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) plant im kommenden Jahr 2.600 neue Flugbegleiter und 1.200 Piloten einzustellen, sagte Bilal Ekşi, der Generaldirektor der Fluggesellschaft, und fügte hinzu, dass das Unternehmen im nächsten Jahr ein Wachstum von mehr als 10 Prozent anstrebt.

In seiner Rede auf dem Türkiye Nation Branding Forum, das von der Direktion für Kommunikation des Präsidiums organisiert wurde, ging Ekşi auf die Erfolge von THY ein und betonte, dass das Unternehmen weiterhin „hoch fliegen“ werde.

Im Jahr 2003 betrug die Zahl des Kabinenpersonals der THY nur 1.579, sagte Ekşi und merkte an: „Seitdem ist die Zahl der Flugbegleiter um das Achtfache gestiegen, so dass wir derzeit 12.841 Flugbegleiter beschäftigen.“

Und während das Unternehmen im Jahr 2003 651 Piloten beschäftigte, ist die Zahl der Piloten um das Neunfache auf derzeit 5.793 gestiegen, zitiert Daily Sabah Ekşi weiter.

Er wies auch darauf hin, dass Turkish Airlines im Jahr 2003 mit 65 Flugzeugen an 35. Stelle in der Welt stand, was die Flottengröße angeht. Derzeit liege die Fluggesellschaft weltweit an neunter Stelle.

„Turkish Airlines, die 2003 52 Länder anflog, fliegt heute von Istanbul aus 342 Ziele und 129 Länder an“.

„Dies ist das Ergebnis unserer Strategie des Übergangs von einer lokalen zu einer globalen Fluggesellschaft, die über ein starkes Netzwerk und eine starke Flotte verfügt“, würdigte Ekşi.

Ekşi wies darauf hin, dass die THY seit 2003 jedes Jahr um 10 Prozent gewachsen ist und die zweitbekannteste Fluggesellschaft der Welt ist, und stellte fest, dass die Fluggesellschaft bis zum Jahresende voraussichtlich rund 74 Millionen Passagiere befördern wird.

Für das Jahr 2023 strebt die Fluggesellschaft die Beförderung von 80 Millionen Passagieren an.

