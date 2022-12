Waisenkinder aus der kriegsgebeutelten Ukraine, die dank der Bemühungen der First Ladies beider Länder in die Türkei evakuiert wurden, erhielten am Donnerstag Besuch von First Lady Emine Erdoğan.

Teilen

Ankara – Waisenkinder aus der kriegsgebeutelten Ukraine, die dank der Bemühungen der First Ladies beider Länder in die Türkei evakuiert wurden, erhielten am Donnerstag Besuch von First Lady Emine Erdoğan. Sie betonte, dass die Türkei bereit sei, mehr für ukrainische Kinder zu tun.

Erdoğan besuchte das Waisenhaus in der Hauptstadt Ankara, in dem Kinder aus der Ukraine untergebracht sind.

„Ich habe gesehen, dass sie hier sehr glücklich sind. Sie sind in sicheren Händen und glücklich mit den Beamten des Ministeriums und ihren Betreuern aus der Ukraine, die sie begleiten“, sagte Erdoğan der Nachrichtenagentur Anadolu.

Erdoğan hatte zusammen mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska die Evakuierung von Kindern aus dem konfliktgeplagten Land in die Türkei koordiniert. Dutzende von Kindern wurden in Begleitung von Waisenhausmitarbeitern aus der Ukraine in die türkischen Städte Antalya und Ankara gebracht.

In Begleitung der Ministerin für Familie und Soziales, Derya Yanık, und des ukrainischen Botschafters in Ankara, Vasyl Bodnar, traf Erdoğan mit den Kindern zusammen und spielte mit ihnen. Das jüngste der Kinder ist ein 10 Monate altes Baby. Zu den evakuierten Kindern gehören auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Seit dem Ausbruch des Krieges im Februar konnten dank der Bemühungen von Erdogan und der ukrainischen First Lady Olena Selenska Hunderte von Kindern und ihre Betreuer in die Türkei gebracht werden. Das türkische Ministerium für Familie und Soziales bietet ihnen im ganzen Land Unterkunft sowie psychiatrische und soziale Unterstützung, um ihnen zu helfen, das Trauma der Vertreibung zu überwinden.

„Natürlich wünscht sich das Herz, dass dieser Krieg nicht stattgefunden hätte, dass niemand ohne Mutter oder Vater zurückgelassen oder vertrieben worden wäre. Meine Hoffnung ist, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht, dass die Wunden dort geheilt werden und dass alle sicher in ihre Häuser zurückkehren können“, sagte die First Lady.

Erdogan richtete auch Grüße an Zelenska aus und sagte: „Sie soll sich keine Sorgen machen, wir halten fest, was sie uns anvertraut hat. Alles ist gut und unter Kontrolle“.

Die türkische First Lady sagte, alle Länder hätten die Verantwortung, humanitäre Hilfe zu leisten und Frieden zu schaffen. „Alle Länder sollten Anstrengungen unternehmen, um diesen Krieg zu beenden“, sagte sie. Erdoğan sagte, die Türkei habe sich immer auf die Seite der Leidenden gestellt und werde dies auch weiterhin tun. Sie sagte, dass Türkiye bei der Evakuierung weiterer gefährdeter Kinder in der Ukraine helfen könne und bereits bereit sei, humanitäre Hilfe zu leisten.