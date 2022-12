Türkische Drohne Bayraktar TB2 wird in 24 Länder exportiert

Bayraktar erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass der Anteil der Exporte am Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr 98 Prozent erreicht hat.

Ankara – Die Zahl der Länder, in die die türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2 exportiert wird, hat sich auf 24 erhöht.

Haluk Bayraktar, CEO des Drohnenherstellers Baykar, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass der Anteil der Exporte am Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr 98 Prozent erreicht hat. Bayraktar TB2 sei die weltweit am meisten exportierte Kampfdrohne, so Bayraktar.

Für eine weitere Drohne, die Bayraktar Akinci, habe das Unternehmen Exportvereinbarungen mit vier Ländern unterzeichnet, fügte er hinzu. Es gebe Pläne, die Produktion im nächsten Jahr zu erhöhen, so der CEO der türkischen Rüstungsschmiede weiter.

„Wir versuchen, die Produktionskapazität zu erhöhen, indem wir jedes Jahr große Investitionen tätigen“

Türkische Angriffsdrohnen

Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Länder bei der Herstellung von Kampfdrohnen entwickelt. Erfolgreichen Einsätzen in Kriegsgebieten wie Libyen. Syrien oder Aserbaidschan folgend, sind die weltweiten Auftragseingänge in die Höhe geschnellt. Die Ukraine gehört seit Jahren zu den größten Bestellern der Drohnen.

Die türkische Kampfdrohne ist billig und zuverlässig und hat das Blatt des Krieges in Syrien, Libyen und im Kaukasus gewendet. Der Bayraktar TB2 wird auch zugeschrieben, dass sie der Ukraine geholfen hat, den russischen Vormarsch auf Kiew aufzuhalten, dass sie an der Rückeroberung der strategisch wichtigen Schlangeninsel beteiligt war und dass sie den Kreuzer Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, versenkt hat.

