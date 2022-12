Türkei plant Kauf von US-Atomreaktoren

Teilen

Ankara – Die türkische Regierung führt Gespräche mit den USA über den Kauf kleinerer Kernreaktoren, da das Land sich schrittweise von Kohle als Energielieferant abwenden will.

„Es besteht ein ernsthaftes Interesse an der Kernenergie als Ersatz für Kohlekraftwerke“, sagte Justin Friedman, leitender Berater für kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit in der Kernenergie im US-Außenministerium, am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg in Ankara.

Friedman sagte, dass bis zu 35 kleine modulare Reaktoren (SMR) gekauft werden könnten, und verwies auf die türkischen Bestrebungen, bis 2050 eine Stromerzeugungskapazität von 20 Gigawatt aus Kernkraft zu erreichen.

„Die Frage ist nun, wie wir von Regierung zu Regierung zusammenarbeiten können, um die Tür für eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zu öffnen“, sagte er.

Zu den US-Herstellern von SMR gehören NuScale Power Corp. und die von Bill Gates unterstützte TerraPower LLC. SMR erzeugen in der Regel hundert Megawatt oder etwas mehr – und sind damit nur etwa ein Zehntel so groß wie herkömmliche Reaktoren – und können in Serie gebaut werden, wie Komponenten in einer Fabrik, und nicht wie üblich als maßgeschneiderte Projekte.

Die Gespräche mit den USA finden zu einem Zeitpunkt statt, zu dem das russische Staatsunternehmen Rosatom kurz vor der Fertigstellung des Kernkraftwerks Akkuyu im Süden der Türkei steht. Die Regierung verhandelt außerdem mit Rosatom über ein zweites Kraftwerk, das in Sinop an der Schwarzmeerküste gebaut werden könnte.

Die Türkei verfügt über 68 kohlebefeuerte Kraftwerke, die nach Angaben des Energieministeriums im vergangenen Jahr etwa ein Drittel des Strombedarfs des Landes deckten. Das Land strebt an, bis 2053 netto keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen.