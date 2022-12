Im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 legten nur 75 Kreuzfahrtschiffe mit 45.000 Passagieren an Bord in den Häfen der Türkei an

Istanbul – Türkische Kreuzfahrthäfen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Insgesamt 975 Kreuzfahrtschiffe haben zwischen Januar und November dieses Jahres die Häfen der Türkei angelaufen, wie aus Daten des Verkehrsministeriums hervorgeht. Diese Kreuzfahrtschiffe brachten rund 997.000 Urlauber.

Im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 legten nur 75 Kreuzfahrtschiffe mit 45.000 Passagieren an Bord in den Häfen der Türkei an, berichtet Hürriyet Daily News.

Der Bezirk Kuşadası in der Provinz Aydın an der Ägäisküste war das wichtigste Ziel für Kreuzfahrtschiffe. In den ersten elf Monaten des Jahres 2021 empfing Kuşadasi 455 Kreuzfahrtschiffe und 488.000 Besucher. Der Kreuzfahrttourismus in Kuşadası begann in den 1960er Jahren und entwickelte sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt.

„Der Kreuzfahrttourismus bringt dem Kuşadası-Hafen jährlich rund 200 Millionen Dollar an Einnahmen. Die Ausgaben eines Kreuzfahrtpassagiers auf der Durchreise belaufen sich im Weltdurchschnitt auf 115 Dollar, aber diese Zahl wird für Kuşadası, das auch ein ‚Einkaufsparadies‘ ist, auf etwa 200 Dollar geschätzt“, so Aziz Güngör, Regionaldirektor der Global Ports Holding East Med Ports. An zweiter Stelle lag Istanbul mit 117 Schiffen und 248.000 Passagieren, gefolgt von Bodrum mit 98 Schiffen und 96.000 Besuchern.

Die steigende Popularität der Türkei hat sich über mehrere Jahre hinweg entwickelt. Kreuzfahrtschiffe kommen seit vielen Jahren in die Türkei, wobei Kusadasi und Bodrum zu festen Anlaufhäfen auf den Routen geworden sind.

Die Hauptstadt Istanbul hat in den letzten Jahren einen erheblichen Aufschwung erlebt. Derzeit ist sie neben Piräus in Griechenland einer der beliebtesten Einschiffungshäfen für Kreuzfahrtschiffe im östlichen Mittelmeer.

Galataport

Anfang dieses Jahres wurde in Istanbul ein neuer Kreuzfahrthafen eingeweiht, in dem es sogar ein beliebtes Restaurant des weltberühmten Instagram-Starkochs Nusret Gökce, besser bekannt als Salt Bae, gibt.

Der Kreuzfahrthafen Galaport verfügt über ein 29.000 Quadratmeter großes unterirdisches Terminal und bietet Platz für drei Schiffe mit 15.000 Kreuzfahrtpassagieren pro Tag. Von Istanbul aus können Kreuzfahrtschiffe das Schwarze Meer und das Mittelmeer ansteuern.