Ritchie wählt den beliebten Urlaubsort Antalya für seinen neuen Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare über die Entstehung der modernen Geheimdienste.

Antalya Star-Regisseur Guy Ritchie dreht weiteren Film in der Türkei

Teilen

Antalya – Nur zwei Jahre nach dem Dreh seines letzten Film – Operation Fortune (ab Januar) mit Jason Statham, Hugh Grant und Aubrey Plaza in den Hauptrollen – hat der britische Star-Regisseur Guy Ritchie erneut die Türkei als Drehort für einen weiteren Film gewählt.

Ritchie wird seinen neuen Film in der türkischen Urlaubsmetropole Antalya drehen, wie das Filmstudio mitteilte.

Der britische Filmemacher, der vor zwei Jahren fast alle Szenen seines kommenden Films Operation Fortune in Antalya drehte, wählte den türkischen Urlaubsort auch für seinen neuen Film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Die Drehgenehmigung für den Film wurde letzten Monat erteilt, und die Filmcrew begann mit den Dreharbeiten auf dem Plateau der Antalya Exhibition Area (EXPO). Außerdem sollen die Dreharbeiten in anderen Bezirken wie Demre, Konyaaltı, Kemer, Alanya und Manavgat stattfinden. Die Dreharbeiten werden im Januar beginnen und bis April andauern, wobei die Schauspieler in Antalya bleiben werden, berichtet Daily Sabah.

Yeliz Gül Ege, Vorsitzende der Antalya Promotion Foundation, erklärte gegenüber der Nachruchtenagentur Anadolu (AA), dass Antalya heute eine Weltstadt sei, da sie jedes Jahr Millionen von ausländischen Touristen beherberge. Ege wies darauf hin, dass in der Stadt bereits in- und ausländische Filme gedreht wurden und dass Antalya in der Filmindustrie wichtige Erfahrungen aus erster Hand gesammelt hat. Ege brachte auch zum Ausdruck, dass Antalya dank seiner vielfältigen Möglichkeiten für viele eine vorteilhafte Option ist:

„Mit seinem Klima, der Natur, den Transport- und Unterbringungsmöglichkeiten ist Antalya eine ideale Stadt für die Filmindustrie. Jedes Filmteam, das hierher kommt, verlässt die Stadt zufrieden.“

In einem auf Twitter veröffentlichten Video sagte Ritchie nach dem Dreh seines letzten Films, dass er gerne alle seine Filme in der Türkei drehen würde.

„Die Türkei ist so etwas wie eine Offenbarung: schönes Essen, Land, Hotels und Menschen. Nach zwei Monaten würde ich am liebsten alle meine Filme hier drehen“, so der Filmemacher auf Twitter. Falls es in Zukunft möglich sein sollte, mehr Filme dort zu drehen, werde er dies tun. Die Türkei sei sehr modern, aber habe gleichzeitig noch immer den Charm der Antike.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Ministry of Ungentlemanly Warfare ist die Verfilmung des Romans von Damien Lewis. Darin organisiert Premierminister Winston Churchill während des 2. Weltkrieges eine Truppe, von der er ihre Existenz verneinen konnte und die für ihn die Drecksarbeit in afrikanischen und europäischen Gegenden erledigte.

Als Frankreich im Winter 1939 an die Nazis fiel, erklärte Premierminister Winston Churchill, Großbritannien werde sich dem Vormarsch der deutschen Armee widersetzen – notfalls auch allein. Um die scheinbar unaufhaltsame deutsche Kriegsmaschinerie zu besiegen, forderte Churchill die rasche und geheime Entwicklung einer ganz besonderen Art von Militäreinheit, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte.

Churchill beauftragte die Special Operations Executive (SOE), ein Team von Überlebenskünstlern, Freidenkern, Außenseitern und Kriminellen zu rekrutieren – Männer mit einer Vielzahl von Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen sollten, tief hinter den feindlichen Linien auf eigene Faust zu operieren.