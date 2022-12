Mustiata: „Russland plant Moldawien-Invasion“

Teilen

Chişinău – Nach dem Einmarsch und der Annexion der Krim im Jahre 2014 und der Invasion der Ukraine im Februar dieses Jahres, plane Russland, 2023 auch das südeuropäische Land Moldawien anzugreifen.

„Die Frage ist nicht, ob Russland eine neue Offensive gegen die Republik Moldau starten wird, sondern wann dies geschehen wird: Anfang 2023, im Januar und Februar oder später, im März und April“, sagte der Leiter des Informations- und Sicherheitsdienstes der Republik Moldau (ISS), Alexandru Mustiata, gegenüber TVR Moldova.

„Nach den uns vorliegenden Informationen könnte Russland sogar noch weiter gehen und einen Korridor mit der moldauischen Region Transnistrien einrichten. Dann können wir eindeutig sagen, dass sie beabsichtigen, hierher zu kommen und sich mit Transnistrien zu verbinden. Was geschieht danach? Wir können über ihre Absichten in Bezug auf Chişinău diskutieren, aber das ist ein reales und sehr hohes Risiko“, fuhr er fort.

Laut dem Beamten werden mehrere Szenarien analysiert, in denen Moskau versuchen würde, einschließlich einer Landinvasion durch den Norden der Ukraine in Richtung der Republik Moldau.

Der Leiter des Nachrichten- und Sicherheitsdienstes fügte hinzu, dass das größte Munitionslager in Europa unter Kontrolle Russlands das in Cobasna in der Region Transnistrien ist. Eine der Hypothesen ist der Einsatz dieser Munition in einer möglichen militärischen Konfrontation in Moldawien.

Moldawien erklärte bereits zuvor, dass es EU- und NATO-Mitglied Rumänien um Hilfe bitten werde, falls der Konflikt in der Ukraine auf ihr Gebiet übergreift.

Präsident Wolodymyr Zelenskyy erklärte Ende Juni, dass die Ukraine auf jeden Versuch Russlands, vom Gebiet des nicht anerkannten Transnistriens aus zuzuschlagen, reagieren würde. Der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanov erklärte, die Ukraine sei bereit, Moldawien bei der Räumung Transnistriens zu unterstützen.

Transnistrien ist ein international nicht anerkanntes, ausschließlich von Russland gestütztes De-facto-Regime in Südosteuropa. Das hauptsächlich östlich des Flusses Dnister an der moldauisch-ukrainischen Grenze gelegene Gebiet, ist integraler Bestandteil der Republik Moldau und wird von rund 375.000 Menschen bewohnt.

Der Transnistrienkrieg war ein bewaffneter Konflikt, der am 2. November 1990 in Dubăsari zwischen pro-transnistrischen Kräften, einschließlich der Transnistrischen Republikanischen Garde, Milizen und Neo-Kosaken-Einheiten (die von Elementen der russischen 14. Armee unterstützt wurden), und pro-moldauischen Kräften, einschließlich moldauischer Truppen und Polizei, ausbrach. 1992 erreichte Transnistrien eine De-facto-Unabhängigkeit, während Moldau seine Souveränität über das Gebiet einbüßte.

