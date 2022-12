Fußball-WM 2022

Katar: „Beste Weltmeisterschaft des Jahrhunderts“

Während die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in Deutschland boykottiert wurde und Medien noch immer von einer "WM der Schande" berichten, haben Fans weltweit die WM in Katar zum "besten Turnier des 21. Jahrhunderts" gewählt.