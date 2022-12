Teilen

Istanbul – Während die Nation auf die Gerichtsentscheidung und ein mögliches politisches Verbot des populären Bürgermeisters von Istanbul Ekrem Imamoglu erwartet, wurde zu einer Protestkundgebung vor der Stadtverwaltung von Istanbul aufgerufen.

Das Gerichtsurteil wird am heutigen Nachmittag verkündet. Imamoglu wird wegen Beleidigung von Mitgliedern des Obersten Wahlrats angeklagt. Dieser hatte die Kommunalwahlen in Istanbul im Jahr 2019 annuliert. Seit dem Sieg bei den Kommunalwahlen 2019 gilt Imamoglu als Konkurrent von Erdogan.

„Saraçhane ist die Heimat von 16 Millionen Istanbulern. So wie Istanbul und die Türkei zuvor ihren Willen behauptet haben, werden sie dies heute tun. Unabhängig von der Entscheidung lade ich alle um 16.00 Uhr nach Saraçhane ein, um unsere Freude und unseren Willen zu zeigen“, so Imamoglu am Mittwochauf twitter . Saraçhane ist der Stadtteil in dem sich das Gerichtsgebäude befindet.

16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 14, 2022

Die Vorsitzende der oppositionellen IYI Partei, Meral Aksener, hat bereits ihre Teilnahme angekündigt. „Ich bin von Ankara aufgebrochen, wir sehen uns in Saraçhane“, schrieb Aksener auf twitter. Auch die CHP-Chefin von Istanbul, Canan Kaftancioglu hat ihre Unterstützer zu einer Teilnahme aufgefordert:

Während wir uns um 16.00 Uhr die Anhörung in der Halle ansehen, erwarten wir, dass unsere Organisation und die Istanbuler zur gleichen Zeit nach Saraçhane kommen.