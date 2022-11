Saudi-Arabien plant Milliarden-Investition in der Türkei

Saudi-Arabien und die Türkei befinden sich derzeit in Gesprächen über eine Einlage in Höhe von fünf Milliarden Dollar bei der Türkischen Zentralbank.

Ankara – Saudi-Arabien und die Türkei befinden sich momentan in Gesprächen über eine Einlage in Höhe von fünf Milliarden Dollar bei der Türkischen Zentralbank, sagte ein Sprecher des saudischen Finanzministeriums am Dienstag.

„Wir befinden uns in abschließenden Gesprächen über eine Einlage in Höhe von 5 Milliarden Dollar bei der Zentralbank der Türkei“, sagte der Sprecher in einer E-Mail-Antwort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Das türkische Finanzministerium bestätigte später, dass Saudi-Arabien einem Bericht von Bloomberg zufolge die letzte Phase seines 5-Milliarden-Dollar-Einlagenkontos bei der CBRT erreicht hat.

In der vergangenen Woche traf Präsident Recep Tayyip Erdoğan im Rahmen des G-20-Gipfels auf Bali mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MBS) zusammen.

An dem Treffen nahmen auch Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, Schatz- und Finanzminister Nureddin Nebati, Land- und Forstwirtschaftsminister Vahit Kirişci, der Kommunikationsdirektor des Präsidenten, Fahrettin Altun, und der Sprecher des Präsidiums, Ibrahim Kalın, teil.

Im Zuge der Wiederannäherung zwischen der Türkei und Saudi-Arabien wird im kommenden Monat zudem eine große Delegation unter der Leitung des saudi-arabischen Investitionsministers die Türkei besuchen, so Nureddin Nebati am Dienstag.

Nebati traf am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank sowie des G-20-Finanzministertreffens in Washington mit vielen seiner Amtskollegen und Finanzinstituten zusammen.

Nach Angaben des Ministers wurden die Treffen in Saudi-Arabien am Rande der Konferenz der Future Investment Initiative fortgesetzt.

„Das an diesen Treffen gezeigte Interesse ist ein äußerst konkreter Indikator dafür, dass der positive Ruf unseres Landes auf der internationalen Bühne selbst in einem so schwierigen wirtschaftlichen Umfeld fortbesteht“, sagte Nebati in einem Gespräch mit Daily Sabah.

„Wir haben in der letzten Zeit auf allen Ebenen intensive Kontakte mit Saudi-Arabien in vielen Bereichen, insbesondere in den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, gehabt. Ich habe festgestellt, dass unsere saudischen Brüder ein großes Interesse und den Wunsch haben, in unserem Land zu investieren“, sagte der Minister.

Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Türkei hatten sich in den letzten Jahren verschlechtert. Als Saudi-Arabien und seine Verbündeten 2017 eine Wirtschaftsblockade gegen Katar verhängten, brachte die Türkei ihre Unterstützung für Doha zum Ausdruck und verstärkte ihre Handels- und Militärbeziehungen mit diesem Land. Der schreckliche Mord an dem regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018, hat die Beziehungen weiter belastet. In den letzten Monaten haben jedoch beide Länder den Wunsch für eine Verbesserung der Beziehungen angekündigt.

