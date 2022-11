Nach Argentinien-Sieg: Saudi-König ordnet Feiertag an

Teilen

Riad – Der Uberraschungssieg Saudi-Arabiens gegen Argentinien hat das Land in eine Euphorie versetzt. Saudi-arabische Medien bejubelten am Dienstag einen „historischen Sieg“. „Tausend, tausend Glückwünsche, ihr Helden“, schrieb der saudische Sportminister Abdulaziz Bin Turki Al Faisal auf Twitter.

König Salman ordnete für Mittwoch sogar einen Feiertag an.

„Es wird angeordnet, dass der morgige Mittwoch ein Feiertag für alle Beschäftigten in allen Bereichen des Staates und der Privatwirtschaft sowie Studenten und Studentinnen aller Bildungsstufen sein soll“, so Salman auf Twitter.

„Wir sind sehr glücklich über dieses Ergebnis. Es war ein außergewöhnliches Spiel unserer Falken“, sagte Ghassan Alwan (42), Marketingdirektor im saudischen Wohnungsbauministerium. „Unser Glaube an unsere Spieler war am richtigen Platz. Wir haben heute Abend Geschichte geschrieben.“

„Unglaublich, gewaltig, erstaunlich, fantastisch“, fügte Abdulrahman Abed, ein Sportredakteur, hinzu. „Glückwunsch an alle. Das bedeutet jedem Saudi sehr viel. Das wird jeder arabischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft einen enormen Auftrieb geben.“

Ein Treffer von Saleh Al-Shehri in der zweiten Halbzeit und ein schönes Tor von Salem Al-Dawsari schockierten die Fußballwelt am Dienstag, als Saudi-Arabien in Lusail einen bemerkenswerten 2:1-Sieg gegen Argentinien errang. Saudi Arabia will go on to face Lewandowski’s Poland side on Saturday.