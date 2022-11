Ahlam Albashir und das Terrornetzwerk in Istanbul

Ein Gastbeitrag von Nabi Yücel

Die völkisch-kurdische Partei HDP spricht ungeniert von lebensverlängernden Maßnahmen der Regierung in Zusammenhang mit dem Istanbuler Bombenanschlag. Die westlichen Medien fokussieren sich ebenfalls auf angebliche Ungereimtheiten, während sie unentwegt die Dementis der YPG und PKK teilen.

Auch nach einer Woche ebben die Gerüchte nicht ab – bewusst nicht!

Eine Woche sind nach dem verheerenden Bombenanschlag in Istanbul auf der İstiklal Caddesi vergangen, aber die Gerüchte reißen nicht ab, dass die türkische Regierung den Bombenanschlag als Vorwand nimmt, um weitere Operationen gegen die Terrororganisation PKK und deren syrischen Ableger YPG zu legitimieren.

Auf die Aktion hin folgt die Reaktion

Nun hat die türkische Armee in der Nacht zum Sonntag eine Militäroperation in Nordsyrien und Nordirak gestartet. Damit erhalten die Gerüchte eine neue Dimension. Dabei ist die Sachlage längst klar, nur nicht unter jenen, die eine gewisse Politik oder ganz andere Interessen verfolgen.

Der Terroranschlag zieht sich wie ein roter Faden bis hin nach Kobanê

Eigentlich gibt es zum Bombenanschlag, zu den Verantwortlichen dieses teuflischen Plans keine „Rätsel“, wie es u. a. Tomas Avenarius von der Süddeutschen erklärt oder PKK-nahe Persönlichkeiten, die Partei HDP, Medien oder Organisationen zu Wissen glauben und entsprechend verbreiten. Schließlich wurde dieses Gerücht auch von der YPG/PKK von Beginn an selbst in die Welt gesetzt.

The defeat of ISIS has started in the town of Kobani.

Turkish warplanes are now bombing the town center of #Kobani and some other places in North East Syria.

Erdogan seems to have already started his electoral campaign.

All attacks must stop immediately!#DefendKobani

— HDP Europe (@HDP_Europe) November 19, 2022