Verschiedene Arten von Smartphone-Sensoren

Smartphones verfügen in der Regel über eine Vielzahl von Sensoren. Diese Sensoren helfen den Anwendungen, genau und präzise zu funktionieren. Smartphones wie das Samsung S22, das iPhone 13 oder das New HONOR 70 haben alle Sensoren eingebaut. Ohne diese Sensoren sind die Anwendungen in einem Smartphone nicht in der Lage, die richtigen Messwerte zu liefern und den Benutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre Arbeit und im Wesentlichen für ihr tägliches Leben benötigen.

Welche Arten von Smartphone-Sensoren gibt es?

Beschleunigungssensor

Wenn es um Sensoren geht, fällt einem als erstes der Beschleunigungsmesser ein. Der Beschleunigungsmesser ermittelt die Werte der Beschleunigung in drei Größen – x, y und z. Wenn Sie das Smartphone nach oben oder unten bewegen, zeichnet der Beschleunigungsmesser die Daten auf. Er misst auch die Richtung der Bewegung des Telefons von einem Punkt zum nächsten.

Der Beschleunigungsmesser hilft bei der Anzeige von Befehlen in einem Spiel, das Sie gerade spielen. Die meisten Smartphones wie die Flaggschiffe von Samsung oder das New HONOR 70 verwenden den Beschleunigungssensor, um Befehle zur Steuerung verschiedener Apps auszulösen.

Umgebungslichtsensor

Wenn Sie die Optionen zur automatischen Anpassung der Helligkeit gesehen haben, haben Sie sich vielleicht gefragt, wie Ihr Telefon das macht. Das liegt an den Lichtsensoren, die in Ihrem Smartphone installiert sind. Der Umgebungslichtsensor funktioniert ähnlich wie unsere Augen. Er ermittelt das Licht, das in der Umgebung vorhanden ist, und passt sich entsprechend an.

Sie müssen beachten, dass der Lichtsensor, wenn er den ganzen Tag über verwendet wird, Ihnen helfen kann, Akkulaufzeit zu sparen. Die automatische Anpassung der Helligkeit schont sowohl den Akku als auch die Augen bei der Nutzung.

Annäherungssensor

Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihr Handy die Bildschirmbeleuchtung ausschaltet, wenn Sie es zum Telefonieren in die Hand nehmen? Ihr Telefon ist dazu in der Lage, weil es über einen Näherungssensor verfügt. Dieser Sensor befindet sich normalerweise in der Nähe der Hörmuschel des Telefons. Er verwendet Infrarottechnologie, um die Nähe eines Objekts zum Telefon zu erkennen.

Wenn Sie Ihr Telefon in die Nähe Ihrer Ohren halten, gibt es ein Signal an das System, um die Bildschirmanzeige auszuschalten. Dies verhindert unnötiges Drücken von Tasten, die das Gespräch möglicherweise beenden könnten.

Barcode- oder QR-Code-Sensor

Dieser Sensor ist in den meisten Smartphones bereits vorhanden. Dieser Sensor nutzt die Kamera, um einen Barcode oder QR-Code zu lesen, der zu einer Zahlungsoption oder einem Link zu einer Website führt. Auch der Zugriff auf Wi-Fi kann über diesen Sensor erfolgen.

GPS-Sensor

Ein weiterer Sensor, der in den letzten Jahren in Smartphones eingebaut wurde, ist der GPS-Sensor. GPS ist eine Funktion, die wir buchstäblich jeden Tag bei der Arbeit oder auf Reisen nutzen. Der GPS-Sensor identifiziert Ihren aktuellen Standort anhand von Koordinaten, die das Telefon den GPS-Satelliten mitteilt, die gerade die Welt umkreisen.

Viele Menschen nutzen die GPS-Ortung, um ihren aktuellen Standort, die Geschwindigkeit, die Richtung und die grundlegende Navigation zu bestimmen. Einige andere Apps und Spiele nutzen GPS sogar, um den Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten.

Fingerabdruck-Sensor

Aufgrund der zahlreichen Sicherheitsverletzungen in den letzten Jahren haben die Smartphone-Hersteller die Fingerabdrucksensor-Technologie in ihre Geräte eingebaut. Ob kapazitiv oder Ultraschall, die Funktion des Fingerabdrucksensors ist bei Smartphones immer gleich. Sie sollen Ihre gespeicherten Fingerabdrücke lesen, um sicherzustellen, dass das Telefon nur von seinem Besitzer benutzt werden kann.

Touchscreen-Sensor

Ein weiterer weit verbreiteter Sensor, der oft vernachlässigt wird, ist der Touchscreen-Sensor. Vor der Erfindung der Touchscreens wurden Nachrichten oder Notizen über analoge Tastaturen eingegeben.

Heutzutage werden Touchscreen-Sensoren eingebaut. Grundsätzlich sorgt der Touchscreen-Sensor dafür, dass der Finger als Objekt erkannt wird, das die Tasten des Geräts drücken darf. Probleme mit dem Touchscreen-Sensor können auftreten, wenn der LCD- oder LED-Bildschirm defekt oder kaputt ist.

Fazit

Im Laufe der Jahre haben die Smartphone-Hersteller Technologien entwickelt, die die Bewegungen des Benutzers und der Umgebung im Allgemeinen erkennen und lesen können. Diese Smartphones, egal ob es sich um das neueste iPhone oder das neue HONOR 70 handelt, können durch ihre eingebauten Sensoren verschiedene Ereignisse in der Umgebung des Smartphones wahrnehmen. In naher Zukunft werden sich die Smartphones weiter entwickeln, um uns zu helfen, besser zu funktionieren und unser Leben zu verbessern.