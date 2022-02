Kosovo: Restaurierung des Hauses eines Nazi-Kollaborateurs gestoppt

Pristina – Das UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) und die Europäische Union erklärten am Dienstag, dass die Restaurierung des Hauses eines kosovo-albanischen Nazi-Kollaborateurs auf Eis gelegt wurde, nachdem in mehreren Stellungnahmen Bedenken gegen das Projekt geäußert worden waren. Auch der deutsche Botschafter zu Pristina, Jörn Rohde, kritisierte das Vorhaben.

„Sehr besorgt über die Restaurierungspläne für das Haus von Xhafer Deva, einem bekannten Nazi-Kollaborateur/Protagonisten der berüchtigten SS-Division Skanderbeg“, twitterte Rohde am Montag.

Very concerned about restauration plans for Xhafer Deva’s house, a known Nazi collaborator/protagonist of infamous SS Skanderbeg Div. No history whitewashing! Don’t distort the truth about the Holocaust or war crimes committed by the Nazis and local collaborators #ProtectTheFacts

