Den richtigen Anbieter unter den Online-Casinos Österreichs finden

Der Glücksspielmarkt in Österreich boomt. Der Staat mit neun Millionen Einwohnern erfreut sich immer mehr der florierenden Glücksspiel-Industrie, die jetzt legal ist. Sie bietet den Spielern Zugang zu den bekanntesten und größten Online-Casino-Spielen.

Um die Vertrauenswürdigkeit eines Online Casinos zu testen, sollten Sie die verschiedenen Anbieter einem intensiven Check-up unterziehen. Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit im Internet und interessieren sich dafür, im Online-Casino Österreich spielen zu können. Der österreichische Experte Philipp Ganster erstellte für die Leser eine Liste – darauf sollten Sie achten, bevor Sie sich für ein Online-Casino entscheiden:

1. Bonus – Angebot und Bedingungen

Jedes Online-Casino bietet ein Bonusprogramm. Diese attraktiven Aktionen ziehen neue Kunden an. Im Vorfeld sollte jeder Spieler jedoch wissen, dass die Wettbedingungen des Anbieters erfüllt sein müssen, um den Bonus einzulösen zu können. Faire und erfüllbare Allgemeine Geschäftsbedingungen sind dazu notwendig. Lesen Sie sich diese vor dem Spiel genau durch.

2. Kundensupport – einfach erreichbar mit unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten

Der Kundensupport stellt die Referenz für ein seriöses Online-Casino dar. Er bietet in der Regel einen Support rund um die Uhr – mit Live-Chat, E-Mail oder Telefon.

3. Vertrauenswürdige Softwareanbieter

Ein gutes Online-Casino arbeitet nur mit vertrauenswürdigen Slot-Anbietern zusammen. Lizenzen zur Herstellung von Software für Online-Casinos in Österreich sind ein Muss. Das garantiert ein faires Spiel für die Kunden.

4. Vielfalt an Spielauswahl und Live-Casino

Die Konkurrenz zwischen den Anbietern in Österreich wird immer größer. Spieler, die Online-Casinos nutzen, wissen das. Um sich von den restlichen Wettbewerbern noch mehr abzuheben, bieten gute und seriöse Internet-Casinos auch Live-Spiele an. So ist der Spieler in der Lage, in Echtzeit mit einem Live-Dealer Roulette und vieles mehr zu spielen.

5. Zahlungsoptionen für Ein- und Auszahlungen

Je mehr Zahlungsmethoden, um so höher die Kundenbindung. Online-Casinos stellen ihren Kunden wahlweise immer mehrere Methoden zum Einzahlen und Abheben ihrer Gelder bereit: Kredit- und Debitkarten, E-Wallets und Banküberweisungen, einige bieten zudem Kryptowährungen an.

6. Vertrauliches Behandeln personenbezogener Daten

Kunden zuverlässiger Seiten müssen sich beim Spielen keine Sorgen um Ihre Sicherheit machen. Ihre Daten sind durch SSL Datenverschlüsselung, Zugriffskontrolle und Lizenzierung geschützt und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Achten Sie als interessierter Spieler auf alle diese Punkt! Damit bleiben Sie auf der sicheren Seite bei Ihrer Suche nach einem seriösen Online-Casino.

Gewinnchancen erhöhen!

Auch wenn das Spielen mit Geld sehr verlockend ist, beachten Sie die Grundregeln der jeweiligen Slots. Diese müssen Sie kennen! Nicht alle funktionieren gleich!

Tipps und Tricks:

⦁ Lesen Sie Ihre Rechte, vor allem die Pflichten des Casinos und Spielregeln genau im Detail durch, um die Wettbedingungen zu verstehen. Das gibt Ihnen Sicherheit beim Spielen.

⦁ Bevor Sie um Geld spielen, versuchen Sie erst ein kostenloses Spiel. Mit den Demoversionen verstehen Sie ein Spiel besser und Sie merken, ob es Ihnen überhaupt zusagt.

⦁ Sehen Sie sich die Gewinner und Summen der Auszahlungstabelle an.

⦁ Großzügige Boni sind verlockend! Welche Bedingungen sind daran geknüpft, um Geld zu erhalten? Verfügt das Casino über eine gültige Lizenz? Lesen Sie die AGB ein zweites Mal, bevor Sie sich voreilig für ein Casino entscheiden.

⦁ Betrachten Sie den Auszahlungsprozentsatz einzelner Casinospiele. Der RTP ist der Prozentsatz der Zahlungen an den Spieler, der vom Anbieter für bestimmte Spiele festgelegt wird. Je höher, desto besser.

⦁ Achten Sie beim Spielen auf die Anzahl der Gewinnlinien. Auf der Gewinnlinie werden alle Gewinnkombinationen berücksichtigt.

⦁ Informieren Sie sich über die genauen Bedingungen für progressive Jackpot Auszahlungen. Die Zahlungsbedingungen bei progressiven Spielautomaten sind in der Vereinbarung mit dem Online-Casino festgelegt. Nur zertifizierte Anbieter sind in der Lage, diese großen Summen an den Gewinner auszuzahlen.

Top Tipps!

Wenn Sie sich mit den Grundregeln des Spielens vertraut gemacht haben, achten Sie auf folgendes:

⦁ Legen Sie zur eigenen Kontrolle ein tägliches, wöchentliches oder monatliches Einzahlungslimit fest

⦁ Ein von Ihnen festgesetztes Verlustlimit schützt vor zu hohem Verlust.

⦁ Nehmen Sie sich eine Auszeit, vor allem dann, wenn es mal nicht so läuft wie gewünscht. Das ist wichtig!

⦁ Wettlimit setzen! So behalten Sie den Überblick beim Ausprobieren verschiedener Spiele und bleiben innerhalb ihrer minimalen und maximalen Wetten. Sie erkennen, ob andere Spiele lukrativer sind.

⦁ Transaktionshistorie – mit einer Zahlungshistorie haben Sie Ihre Finanzen im Griff. Sie bemerken, wenn die Ausgaben außer Kontrolle geraten und spielen ohne Sorgen.

⦁ Selbstausschluss – wenn Sie bemerken, dass Ihr Spielverhalten langsam außer Kontrolle gerät, sperren Sie Ihr Konto für 1 bis 6 Monate.

Beim Befolgen aller Tipps steht dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege. Vergleichen Sie zuerst die verschiedenen Internet-Casinos in der Republik Österreich und entscheiden Sie nach diesen Tipps und Regeln. Diese sind nicht nur für Anfänger, sondern auch für erfahrene Spieler nützlich, denn der österreichische Glücksspielmarkt entwickelt sich ständig weiter.