Brandenburgs Gesundheitsministerin begrüßt geplante Lockerung der Corona-Maßnahmen

Berlin – Anders als andere Bundesländer hat Brandenburg den Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht. Das sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher Brandenburg Aktuell vom rbb am Montag.

So liege Brandenburg zurzeit mit einer Corona-Inzidenz von über 1.800 an der Spitze aller Bundesländer. Auch die Hospitalisierungsinzidenz steige wieder an.

„Wir sind in Brandenburg noch nicht überm Berg. Trotzdem finde ich das in Ordnung und begrüßenswert, dass die Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch sich mit geordneten Öffnungsszenarien beschäftigt. Ich denke, das ist angemessen“, sagte die Grünen-Politikerin.

Sie verwies darauf, dass die Intensivstationen zurzeit nicht so stark belastet sind, wie während der Delta-Welle. „Aber wir müssen uns immer klar machen, dass bei diesen hohen Inzidenzen auch nach 14 Tagen bis drei Wochen danach der Druck auf die Krankenhäuser weiter besteht und deshalb lockern mit Augenmaß, dass wir uns da nicht wieder einen Rückschlag erkaufen.“