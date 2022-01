Türkei: Gaming-Industrie soll auf 10 Mrd. Dollar wachsen

Die Gaming-Industrie der Türkei wird zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor. Das Land will ihren Anteil an der weltweit 150 Milliarden Dollar schweren Industrie von derzeit einer Milliarde Dollar auf 10 Milliarden erhöhen.

Istanbul – Die Gaming-Industrie der Türkei wird zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor. Das Land will ihren Anteil an der weltweit 150 Milliarden Dollar schweren Industrie von derzeit einer Milliarde Dollar auf 10 Milliarden erhöhen.

Die Türkei habe hierfür auch die benötigten Kapazitäten, so der Generaldirektor der Technologieentwicklungszone (Bilişim Vadisi), Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, der Tageszeitung Hürriyet.

„Ich glaube, dass die Türkei in fünf Jahren ein hohes Niveau bei den Softwareexporten erreichen wird, und wir werden die angestrebten Zahlen im Spielesektor leicht erreichen“, sagte İbrahimcioğlu. Etwa 10.000 junge Spieleentwickler hätten an den vom Digital Animation and Gaming Center (Digiage) innerhalb von Bilişim Vadisi organisierten Camps teilgenommen.

„Die Unternehmer, die an den letzten beiden Camps teilgenommen haben, haben fünf Millionen Dollar an Investitionen erhalten. Wir haben fast 50 Start-ups gegründet. Diese jungen Menschen haben also an den Camps teilgenommen und dann ihr eigenes Unternehmen gegründet. Zwei von ihnen sind in die USA gegangen, um auf internationaler Ebene tätig zu sein“, sagte er.

Türkische Spielindustrie weckt internationales Investoreninteresse

Die türkische Spieleindustrie hat auch das Interesse internationaler Investoren geweckt. Im Juni 2020 hatte etwa der aus San Francisco stammende Online-Spiele-Anbieter Zynga („Farmville“) für 1,8 Milliarden US-Dollar den türkischen Handyspiele-Entwickler Peak aus Istanbul übernommen. Zynga steckt hinter den mobilen Game-Hits FarmVille, Mafia Wars und CityVille. Doch Peak steht im Mittelpunkt internationalen Fokus nicht allein da, denn Zynga kaufte kürzlich ein weiteres türkisches Spielunternehmen.

Rollic Games wurde gerade einmal vor knapp zwei Jahren gegründet und kürzlich für 168 Millionen US-Dollar übernommen, ein weiterer beachtlicher Betrag, der die Bedeutung der türkischen Spielbranche unterstreicht. Schon 2018 zeigte Zynga Interesse an der Türkei, so wurde damals Gram Games für 250 Millionen US-Dollar gekauft. Auch China ist beteiligt, denn letztes Jahr übernahm Tencent das türkische Spielunternehmen Masomo für 100 Millionen US-Dollar.