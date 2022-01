Grüne wählen Ricarda Lang und Omid Nouripour zu neuen Parteivorsitzenden

Die Partei Bündnis 90/ Die Grünen haben auf ihrem digitalen Parteitag am Samstag eine neue Parteispitze gewählt.

Berlin – Die Partei Bündnis 90/ Die Grünen haben auf ihrem digitalen Parteitag am Samstag eine neue Parteispitze gewählt. Ricarda Lang und Omid Nouripour heißen die neuen Parteivorsitzenden. Notwendig wurde die Wahl, weil Annalena Baerbock und Robert Habeck als Minister ihr Parteiamt nicht länger ausüben durften.

Die alte Parteispitze unter Habeck und Baerbock sind in der neuen Bundesregierung Minister für Wirtschaft und Klimaschutz sowie des Auswärtigen. Ricarda Lang erhielt auf dem 47. Parteitag 75,94 Prozent und Omid Nouripour 82,58 Prozent der Delegiertenstimmen, die beide als Abgeordnete im Bundestag sitzen. Zur neuen politischen Bundesgeschäftsführerin wählten die Parteimitglieder Emily Büning, zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden Pegah Edalatian und Heiko Knopf sowie als Bundesschatzmeister Marc Urbatsch.

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour gilt als erfahrener Politiker, der im Bundestag in diversen Ausschüssen sitzt. Nouripour gewann bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr im Frankfurter Wahlkreis 183 erstmals in der Geschichte der Grünen in Hessen ein Direktmandat.

Die 28-jährige Ricarda Lang stammt aus Baden-Württemberg und wurde letztes Jahr in den Bundestag gewählt. Sie ist in der Partei frauenpolitische Sprecherin und ihre Aufgabenbereiche sind Feminismus, Vielfalt und Strategien gegen Rechts.

Kemal Bölge/Berlin