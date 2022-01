Griechisch-türkische Partei DEB verurteilt Bombenanschlag auf Athener Moschee

DEB-Partei bezeichnet Angriffe auf muslimische Gebetshäuser in Griechenland als Beweis für Rassismus.

Teilen

Athen – Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee in Athen am letzten Samstag, hat die griechisch-türkische Partei für Freundschaft, Gleichheit und Frieden (DEB) aus Westthrakien die Tat in scharfer Form verurteilt.

Druck auf Muslime und Angriffe auf ihre Gebetseinrichtungen seien nicht akzeptabel und ein Zeichen von Rassismus, so die DEB-Partei in einer Presseerklärung.

Weiter heißt es:

„Am 23. Januar haben unbekannte Täter in der Hauptstadt unseres Landes Athen in einem Gotteshaus, das von Muslimen im Stadtteil Patisia besucht wird, einen Sprengsatz abgelegt, der Sachschäden am Gebäude verursacht hat.“

Der Angriff werde aufs Schärfste verurteilt und man wünsche sich, dass die Angreifer identifiziert und vor Gericht gestellt würden. Es gebe in der Hauptstadt keine geeignete Moschee und hinzu komme der Druck auf die Muslime. Angriffe auf Gebetshäuser seien inakzeptabel, die ein Beweis für Rassismus darstellten.

Die Föderation der Westthrakien-Türken in Europa (,ABTTF) hat den Sprengstoffanschlag auf eine Moschee in Athen ebenfalls verurteilt. Nach Ansicht des Vorsitzenden Halit Habiboğlu sei mit dem Angriff die muslimische Gesellschaft zur Zielscheibe auserkoren worden und bedrohe den gesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt.

Kemal Bölge/Athen



Auch interessant

– Griechenland –

Sprengstoffanschlag auf Moschee in Athen

Im Athener Stadtteil Agios Panteleimonas verüben unbekannte Täter einen Bombenanschlag auf ein muslimisches Gotteshaus. Menschen kommen nicht zu Schaden, aber Schaufensterscheiben gehen zu Bruch.