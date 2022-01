Erdogans Zustimmungswerte steigen mit Lira-Stabilisierung

Teilen

Ankara – Nach monatelangen sinkenden Zustimmungswerten für den türkischen Präsidenten, sind diese nach einer aktuellen Umfrage erstmals wieder gestiegen.

Wie das Meinungsforschungsinstitut Metropoll am Donnerstag bekannt gab, stieg der Wert im Januar um 2,1 Prozent, von 38,6 Prozent im Dezember auf 40,7 Prozent im Januar. Die Zahl derjenigen, die mit der Amtsführung Recep Tayyip Erdogans nicht einverstanden sind, ist in dieser Zeit um 2,8 Prozentpunkte gesunken, heißt es weiter. Die türkische Lira hatte sich in den letzten Wochen aufgrund der Maßnahmen der Regierung stabilisiert.

Trotz des Anstiegs der Zustimmung sind Erdogans Werte immer noch auf einem Tiefstand. Die Türken nennen wirtschaftliche Probleme und Misswirtschaft als Hauptgründe für ihre Unzufriedenheit mit Erdogans 19-jähriger Amtszeit.

Die Inflation war im vergangenen Jahr auf einen Höchststand von 36 Prozent gestiegen und hat die Einkommen, insbesondere der unteren Mittelschicht, die die Wählerbasis von Erdogans AKP bilden, ernsthaft geschwächt.

Auch eine öffentliche Debatte über eine neue Migrationswelle nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban, werden als Gründe genannt.