Kommentar: Innenminister Soylu sagte nicht „Kanonen“

Ein Gastbeitrag von Nabi Yücel

Die hiesigen Leitmedien wollen Deutschland mit anti-türkischer Propaganda eindecken. Das zumindest steht seit längeren fest. Mit türkischstämmigen Mitbürgern in diesem Land stehen die Chancen aber schlecht, weil sie die deutsche wie türkische Sprache gleichermaßen beherrschen. Weshalb haben WELT, TAGESSCHAU oder der STERN also das Bedürfnis, einem türkischen Innenminister Worte und Sätze anzudichten, die er nie so getätigt hat?

Das von diversen Leitmedien in ihren Berichten angeführte mutmaßliche Zitat des türkischen Innenministers Süleyman Soylu ist falsch oder grottenschlecht übersetzt worden. Demnach habe Süleyman Soylu nach dem Botschafter-Eklat während einer Eröffnungsveranstaltung in Istanbul erklärt: „Sie können mit Kanonen kommen oder mit Gewehren – und nicht nur mit zehn Botschaftern. Selbst wenn sie mit allen Botschaftern dieser Welt hier herkommen würden, sie könnten dem türkischen Volk nicht ein Haar krümmen“. Die eigentliche Übersetzung des Begriffs „topunuz“ lautet jedoch nicht „Kanonen“ sondern (etwa) „allesamt“.

War/en der oder die Übersetzer volltrunken? Machen Medien nun die Politik? Heikel, da Propaganda als Mittel der Manipulation durch das Dritte Reich dramatisch vorbelastet ist. Weshalb leisten sich namhafte Medien diesen Fauxpas, wenn es um die Türkei geht?

Die dort aufgestellte Behauptung soll offensichtlich die deutsche Gesellschaft aufrütteln, Partei ergreifen lassen, in Verteidigungsstimmung bringen. Doch dass WELT oder TAGESSCHAU gleich einen ganzen Live-Auftritt eines türkischen Ministers scheibchenweise zerstückeln und daraus einen neuen Satz kreieren, ist neu.

Bislang mussten sich Türkischstämmige in Deutschland mit kleinen propagandistischen Stilmitteln auseinandersetzen. Seit dem Eklat mit 10 westlichen Botschaftern, die sich in innere türkische Angelegenheiten eingemischt haben, hat sich das offenbar grundlegend geändert. Jetzt schöpft man aus dem Vollen und greift auf Mittel zurück, die an dunkelste Zeiten erinnern.

Gut, dass die Türkischstämmigen in Deutschland aufgeweckt sind und die vierte Gewalt genau unter die Lupe nehmen, wenn sie denn etwas über die Türkei berichten. Schließlich beherrschen sie nicht nur die Sprache, sondern auch den Kontext, können Zusammenhänge erkennen und sich selbst eine Meinung bilden.

Die Rede des türkischen Innenministers vom 23. Oktober während der Eröffnungsfeier der Sportanlage Ayazağa in Istanbul-Sariyer kann im Netz öffentlich in geschriebener Form gelesen oder in Videos mitverfolgt werden. Was ein Glück, dass die Türkischstämmigen ihre Satelliten und Internetverbindungen auch gen Türkei ausgerichtet haben. Sonst würde man dieser Propaganda glatt auf den Leim gehen.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

