Saudi-Arabien will Grenzen für geimpfte Umrah-Pilger wieder öffnen

Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, dürfen geimpfte Muslime aus dem Ausland wieder an der Pilgerfahrt Umrah in die heilige Stadt Mekka teilnehmen, sofern sie gegen das Coronavirus geimpft sind.