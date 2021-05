Kommentar: Israel und die rituelle deutsche Staatsräson

Seit dem Ende des Fastenmonat Ramadan macht sich in Deutschland Panik breit. Der Palästina-Konflikt trifft in Deutschland mit ungeheurer Wucht auf die künstlich aufrechterhaltene Wahrnehmung der deutschen Staatsräson. Deutschland läuft Gefahr, ihren Holocaust aufarbeiten zu müssen.

Ein Gastbeitrag von Nabi Yücel – yuecelnabi@hotmail.de

Seit dem Ende des Fastenmonat Ramadan macht sich in Deutschland Panik breit. Der Palästina-Konflikt trifft in Deutschland mit ungeheurer Wucht auf die künstlich aufrechterhaltene Wahrnehmung der deutschen Staatsräson. Deutschland läuft Gefahr, ihren Holocaust aufarbeiten zu müssen.

Das macht sich in der Klima-Ikone Greta Thunberg bemerkbar, die es nicht geschafft hatte, mit der Klimabewegung die Welt aus den Angeln zu reißen, dafür aber bei der Besatzungspolitik Israels die Mauer des Schweigens in Deutschland eingerissen hat. Die Panikreaktionen treiben seither seltsame Blüten.

Das Frankfurter Gemeindemitglied Igor Schwarzmann, der zuvor Vegan-Koch Attila Hildmann angezeigt hatte, erklärt nun lautstark und jedem einzelnen unsicheren oder Einwand teilenden Social-Media-User auf Twitter und Facebook, weshalb Israel als Besatzungsmacht das Recht habe, sich gegen die wehrenden Besatzungsopfer zu verteidigen. Dabei könnte man meinen, Schwarzmann rezitiere die IDF-Fibel (Anm. IDF steht für Israelische Verteidigungsstreitkräfte) rauf und runter, um zu unterstreichen, wie human und völkerrechtlich korrekt sich die IDF im Gazastreifen verhalte. Wenn man Igor die Erklärungsversuche abnimmt, könnte man meinen, die IDF wäre keine Besatzungsmacht und die Palästinenser Fremdkörper.

Zwar nicht mit einer Rezitation wie Igor, dafür aber geschmeidig tritt der freie Journalist Eren Güvercin das Thema migrantischen „Antisemitismus“ in Gelsenkirchen die Hintertür ein. Sein Tapetenwechsel soll wohl dafür sorge tragen, dass der sogenannte migrantische „Antisemitismus“ die Verbrechen der IDF übertönt, während die IDF mit Ansage die ausländischen Presseagenturen aus dem Gazastreifen herausbombt, um unbehelligt weiterhin Kriegsverbrechen zu begehen.

Die Rolle des Hardliners übernimmt an dieser Stelle der deutsche Opernsänger Björn Casapietra, der für die Vernichtung der Juden in Deutschland die Deutschen in der Verantwortung sieht und dafür plädiert, dass diese für die IDF auch noch den Abzug drücken.

Seit Ende des Fastenmonats Ramadan verheizt die deutsche Staatsräson also stapelweise Wortführer wie Igor, Eren oder Björn, vertreibt nebenbei Politiker die eine andere Meinung zum Thema durchsickern lassen, während sie selbst einem Apartheitsregime die Stange hält. Panik macht sich breit, weil das geozentrische Weltbild zu wanken beginnt, Risse bekommt. Wieder einmal rächt sich die deutsche Fehlplanung, Fehlkalkulation, dass die Palästinenser ohne Murren die Besatzung über sich ergehen lassen, dabei stetig vertrieben, ethnisch gesäubert werden können.

Physische Ausrottung und Vertreibung, die durch das israelische Apartheitsregime seit Jahrzehnten unter der Hand der deutschen Staatsräson betrieben wird, zeigt uns aber auch, dass die deutsche Staatsräson den Holocaust selbst erst gar nicht aufgearbeitet hat. Gerade diese emotionalisierte Verteidigungshaltung zeigt doch eindrucksvoll, dass der Holocaust in Deutschland niemals richtig aufgearbeitet wurde.

Zwar kann Deutschland auf Holocaust-Gedenkstätten verweisen, die sie öffentlich zur Schau stellt, innerhalb der Gesellschaft fand aber keine oder nie eine richtige Aufarbeitung statt. Mit der Stunde Null konnte man doch auch nicht erwarten, dass die Nazis von der Bildfläche verschwinden. Wäre dem so, würden wir gegenwärtig in der Republik auf viele Synagogen und Betstuben stoßen, eine quicklebendige jüdische Gemeinschaft antreffen. Wie viele der während des Holocaust niedergebrannten, niedergerissenen, geschändeten, zweckentfremdeten heiligen jüdischen Stätten wurden denn wiederaufgebaut, ihren Besitzern symbolisch der Schlüssel überreicht?

Deshalb wird Eren bevorzugt aufgeboten, der das Thema verlagert, in dem er die Reaktionen der Migranten für die Verbrechen des Staates Israel in die Verantwortung nimmt und erklärt, der Antisemitismus innerhalb der Migranten müsse entschieden angesprochen werden. Aber wie viele Juden können denn seit dem Holocaust unbekümmert in ihren Synagogen in Deutschland die Religion frei ausüben, geschweige Denn in der Öffentlichkeit jüdisch auftreten? Wie viele der antisemitischen Übergriffe seit dem Ende des Holocaust wurden den von Migranten begangen, als das sie jetzt stellvertretend für die Deutschen als Sündenböcke des Antisemitismus hergehalten werden? So wird man dem vorherrschenden deutschen Antisemitismus, der Ohnmacht der jungen Menschen mit Migrationshintergrund jedenfalls nicht gerecht!

Hier geht es aber nicht darum, welche Reaktionen auf Symptome zu erfolgen haben, sondern darum der Ursache auf den Grund zu gehen. Die Ursache beginnt mit Anlauf mit der physischen Ausrottung und Vertreibung der Palästinenser, danach der Staatsgründung Israels und bis in die Gegenwart hinein mit der Fortsetzung dessen, was ja den Beginn markiert. Die Symptome konnten wir in Gelsenkirchen sehen, weil die Ursache bislang stets verschwiegen oder relativiert wurde.

Wenn junge Menschen wie in Gelsenkirchen erkennen, welches Unrecht den Palästinensern widerfahren ist, die bis heute anhält und wenn sie dabei die deutsche Staatsräson erleben, wie diese dabei Haken schlägt, um dieses Unrecht eins ums andere Mal zu verteidigen, dann darf man sich über die Reaktionen nicht wundern – vor allem weil das auch einen komplexen Hintergrund hat, die mit der deutschen Migrationspolitik fest verwoben ist. Junge Menschen und deren Reaktionen sind aber auch ein Indikator dafür, welche Missstände in der deutschen Politik über Palästinenser und das israelische Apartheitsregime herrschen, auch wenn diese jungen Menschen einen falschen Weg eingeschlagen haben, um dies zum Ausdruck zu bringen.

Nun werden diese jungen Menschen kriminalisiert, werden von der gesellschaftlichen Teilhabe gedrängt – wie die Palästinenser aus Israel und dem Gazastreifen. Stattdessen hätte man den Sorgen und Befürchtungen dieser jungen Menschen den Wind aus den Segeln nehmen können, in dem man entschlossen das israelische Vorgehen verurteilt hätte, und vor allem Neppern, Schleppern und Bauernfängern die Grundlage genommen, diese jungen Menschen für ihre eigenen politischen Intrigen zu instrumentalisieren.

In der Geschichte gibt es jedenfalls kein vergleichbares Leid und Elend, dass den Palästinensern in so einem kleinem Land wie Köln groß ist, seit Jahrzehnten, ja seit dem Holocaust widerfährt. Das geht nicht spurlos an jungen Menschen vorbei. Die Deutschen mit konzentrischer Sicht auf Israel werden es aber lernen müssen, dass die Wahrheit nicht am deutschen Wesen gemessen wird, sondern die Vielfalt mitentscheidet, was richtig oder falsch ist. Die deutsche Staatsräson wird auch lernen müssen, dass die jüdische Gemeinde, wenn sie denn schon den „Jerusalemtag“ anfeuern oder Solidarität für Israel einfordern, mit Kritik rechnen und der Verantwortung gerecht werden müssen, wie man es ständig den Migranten vorschreibt.

Dieser Gastbeitrag gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

