Arçelik und Hitachi kündigen Joint Venture an

Istanbul/Tokio – Am gestrigen Freitag haben der türksiche Haushaltsgerätehersteller Arçelik A.S. (IST: ARCLK) („Arçelik“) und Hitachi Global Life Solutions, Inc. („Hitachi GLS“) einen Anteilskaufvertrag zur Gründung eines neuen Joint-Venture-Unternehmens unterzeichnet. Als Teil der Transaktion wird Hitachi GLS ein neues Unternehmen gründen, in das es sein weltweites Hausgerätegeschäft außerhalb Japans einbringen wird. Arçelik erwirbt 60 % der Anteile an dem neuen Unternehmen, das beide Partner im Frühjahr 2021 gründen wollen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Bedingungen.

Der Transaktionswert wird mit 300 Mio. USD auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis für 60 % des Geschäfts berechnet. Dieser Wert unterliegt den üblichen Anpassungen, die auf dem Saldo der Nettoverschuldung, dem Nettoumlaufvermögen des Unternehmens und der Anpassung der Minderheitsanteile für die ausstehenden Minderheitsanteile zum Abschlussdatum basieren.

Arçelik und Hitachi GLS planen den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wertschöpfungskette, indem sie die sich gegenseitig ergänzenden Strategien beider Unternehmen nutzen und Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Diese verbessern den Zugang zu neuen Märkten, erweitern die Produktpalette und Vertriebskapazitäten und steigern zudem die Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten Lieferkette und der Produktion.

Arçelik hat sein Hausgerätegeschäft in über 145 Ländern der Welt konsequent ausgebaut. Das Unternehmen ist vor allem in Europa deutlich gewachsen und hat in den letzten zehn Jahren zudem ein starkes Wachstum in Südasien erzielt. Hitachi GLS betreibt das Hausgerätegeschäft derzeit hauptsächlich in Südostasien und im Nahen Osten, wo das Unternehmen ein hochwertiges Markenimage genießt. Das Joint Venture wird Haushaltsgeräte der Marke Hitachi (u. a. Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger usw.) weltweit außerhalb des japanischen Marktes herstellen, verkaufen und Serviceleistungen anbieten. Beide Partner profitieren von der sich ergänzenden geografischen Abdeckung der Vertriebskanäle und der Produktpalette sowie von Synergien im Management, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben.

Das Joint Venture umfasst zwölf Unternehmen der Hitachi-GLS-Gruppe außerhalb Japans (zwei Produktionsgesellschaften, zehn Vertriebsgesellschaften) und rund 3.800 Mitarbeiter. Das Portfolio generiert einen Umsatz von über 100 Mrd. JPY (ca. 1,0 Mrd. USD). Durch die Nutzung des Vertriebsnetzes von Arçelik und Hitachi GLS wird das Joint Venture den Vertrieb von Produkten der Marke Hitachi in Europa, Südasien und Afrika sowie in Südostasien und im Nahen Osten ausweiten. Darüber hinaus werden Arçelik und Hitachi GLS ihre Kompetenzen in anderen Schlüsselbereichen wie F&E, Beschaffung und Produktionssysteme bündeln, um die globale Lieferkette des Joint Ventures zu optimieren und die Wettbewerbsposition im Markt zu stärken.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Strategien von Arçelik und Hitachi. Durch ihre gemeinsame Führungsrolle in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Lösungen rund um das Haus wird die Partnerschaft die Wettbewerbsfähigkeit bei diesen Schlüsselthemen auf dem breiten Markt erhöhen.

Koç Holding (Muttergesellschaft von Arçelik) Consumer Durables Group President Fatih Kemal Ebiçlioglu :

„Dieses Joint Venture ist ein weiterer wichtiger Erfolg in unserer Seidenstraßen-Strategie. Der asiatisch-pazifische Markt für Haushaltsgeräte bietet ein starkes Wachstum aufgrund des Anstiegs der Mittelschicht, sich entwickelnder Einzelhandelskanäle, eines Anstiegs der Haushaltseinkommen und sich entwickelnder Lebensstile. Wir werden unsere globale Expertise mit der starken Marktposition und dem Markenerbe von Hitachi kombinieren, um die globalen und lokalen Marktanforderungen zu erfüllen.“

Arçelik CEO Hakan Bulgurlu:

„Hitachi GLS hat eine starke Präsenz in Südostasien, bietet High-End-Haushaltsgeräte auf dem schnell wachsenden asiatischen Markt an und passt strategisch sehr gut zu Arçelik, was die Geografie, die Marke und die Produkte angeht. Dieses historische Joint Venture mit Hitachi GLS ist ein wichtiger Schritt in unserer ehrgeizigen globalen Expansion und auf unserem Weg, eines der weltweit führenden Unternehmen für Haushaltsgeräte zu werden. Dieses Joint Venture bringt die globalen Strategien von Arçelik und Hitachi deutlich voran und hat solide Wachstumsaussichten für die Zukunft, da es von den Synergien profitieren wird, die durch die Bündelung der Kräfte zweier etablierter Unternehmen entstehen.“

Keiji Kojima, Executive Vice President und Executive Officer, Hitachi, Ltd. (Muttergesellschaft von Hitachi GLS ):

„Es ist eine große Freude, heute die Gründung eines Joint Ventures mit Arçelik bekannt geben zu können, das einen guten Ruf für seine hohe Qualität und betriebliche Effizienz hat. Die Hitachi Group hat es sich zum Ziel gesetzt, zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen und gesellschaftliche Probleme in jeder Region durch ihr ‚Social Innovation Business‘ zu lösen, das unser breites Portfolio an Technologien, einschließlich IT, nutzt. Mit der durch COVID-19 ausgelösten Pandemie wird das Arbeiten aus dem Homeoffice zur neuen Normalität, und der Geschäftsbereich Hitachi GLS Home Appliances, der die Aufgabe hat, das Leben zu Hause sicherer und komfortabler zu machen, ist für die Hitachi Group von strategischer Bedeutung. Wir freuen uns darauf, durch die Gründung dieses Joint Ventures einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen zu leisten, indem wir Haushaltsgeräte der Marke Hitachi in einem größeren Umkreis anbieten.“

Jun Taniguchi, Präsident, Hitachi Global Life Solutions, Inc.:

„Ich freue mich, dass wir die Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens mit Arçelik vereinbart haben. Unsere strategische Partnerschaft verstärkt die komplementäre Beziehung, die wir in unseren Vertriebsnetzen und Produktstrategien haben. Indem wir die Stärken beider Unternehmen nutzen, werden wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Hausgerätegeschäfte auf dem globalen Markt erhöhen. Und durch die fortschrittlichen Technologien beider Unternehmen werden wir auch danach streben, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen und zur Lebensqualität der Menschen beitragen.“

Informationen zu Arçelik

Mit 32.000 Mitarbeitern weltweit, 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), Vertriebs- und Marketingbüros in 34 Ländern und 22 Produktionsstätten in 8 Ländern bietet Arçelik Produkte und Dienstleistungen in mehr als 145 Ländern an. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Haushaltsgeräte nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2019 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. Mit fast 70 % des Umsatzes aus internationalen Märkten ist Arçelik führend in der Forschung und Entwicklung in der Türkei – mit mehr als 3.000 internationalen Patentanmeldungen bis heute und den Bemühungen von 1.600 Forschern in 15 Forschungs- und Entwicklungszentren in der Türkei und Forschungs- und Entwicklungsbüros in fünf Ländern. Arçelik wird zum 2. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index 2020 als „Industry Leader“ in der Kategorie „Durable Home Appliances“ ausgezeichnet und wurde gemäß dem PAS 2060 Carbon Neutrality Standard in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 mit eigenen Kohlenstoffgutschriften in den globalen Produktionsstätten klimaneutral gestellt.

www.arcelikglobal.com

Informationen zu Hitachi GLS

Hitachi Global Life Solutions, Inc. mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd. und bietet Engineering- und Wartungsdienstleistungen für Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und andere Anlagen und Geräte sowie Lösungen unter Verwendung digitaler Technologien für den Verkauf von Haushaltsgeräten an. Unter dem Motto „360-Grad-Glück: ein glückliches Leben für jeden einzelnen Kunden“ versuchen wir, die Lebensgewohnheiten unserer Kunden besser zu verstehen. Durch die Bereitstellung von gut durchdachten, funktionalen Produkten und anspruchsvollen Lösungen zur Behebung individueller Lebensstilprobleme der Kunden, durch die Nutzung der Wertschöpfungskette der Hitachi Group und digitaler Technologien, streben wir danach, ein Unternehmen zu sein, das zur Verbesserung der Lebensqualität von Kunden auf der ganzen Welt beiträgt.

www.hitachi-gls.com/

