Kommentar: "Statt vereint, zumindest in Hanau, für die 9 jungen Opfer, ein Ungeborenes und eine ältere Mutter einzutreten, hattet ihr allesamt nichts anderes zu tun, als die Opfer in Ideologie, Ethnie oder Religion zu sezieren, ehe die Leichname erkaltet sind. Ihr hattet nichts anderes zu tun, als die Staatsangehörigkeit der Opfer in Abrede zu stellen, ihre Vertreter zu denunzieren oder zu kritisieren."

Ein Gastkommentar von Nabi Yücel

Die Hans Müllers; Sibel Schick, Tuncay Özdamar, Burak Copur, Martin Glasenapp, Susanne Schröter, Seyran Ates, Ercan Karakoyun, Reyhan Şahin, Gökay Akbulut, Ahmad A. Omeirate, Murat Kayman oder Ronja Othmann und viele anderen: um mal die Absurdität eurer Aussagen und Befunde zu verdeutlichen, sie für eurer Intellekt zusammenzufassen:

Von Kurden unter den Todesopfern in Hanau auf die Kurdische Gemeinde, den kurdischen Rat, kurdischen Vereine oder kurdischen Vertreter in Deutschland zu schließen ist in etwa so geistreich wie die türkischen Todesopfer auf die Türkische Gemeinde, den türkischen Rat, die türkische Vereine oder türkische Vertreter in Deutschland zu schließen.

Es ist alleine die Entscheidung der Angehörigen der Hanauer Opfer, von wem sie sich vertreten lassen wollen; wenn sie es denn wollen! Es ist die Entscheidung der Überlebenden, sich von diesem oder jenem vertreten zu lassen, Besuch zu bekommen, die Beileidsbekundung anzunehmen!

Ihr solltet nicht von euch auf andere schließen, schon gar nicht mit euren kruden Ideologien oder Wertevorstellungen. Ihr habt auch kein Recht, eure Ideologie oder Wertevorstellung anderen aufzuzwingen. Ihr Gesinnungswächter und Blockwarte sowie Trennscheiben und Spaltpilze, ihr habt ein Verständnisproblem, ihr habt Scheuklappen und ihr seid nicht besser als die AfD oder der Todesschütze von Hanau. Ihr habt viel mehr Gemeinsamkeiten mit denen, angesichts des Todes. Ihr selektiert genauso oberflächlich, ihr seid genauso geistreich und ihr habt die selben kruden Theorien.

Vor allem dann, wenn ihr mit „kurdischen“ Opfern in Deutschland, die hier geboren worden sind, hier aufwuchsen, auf die Türkei oder türkische Konflikte einen weiten Bogen spannen wollt, seid ihr der AfD und dem Todesschützen viel näher als ihr es erahnen könnt. Es ist in etwa so geistreich, wie der Versuch, die Todesopfer anhand ihrer Handys zwischen Android und iOS zu trennen. Ihr Trennscheiben der Gesellschaft habt aber auch ein massives Pietätsproblem.

Es erübrigt sich eigentlich nach dem Vorfall vom vergangenem Freitag in Hanau, eure kruden Theorien und Vorwürfe auseinander zu nehmen, denn dieser Geist der am vergangenen Freitag eine Solidaritätskundgebung auf dem Freiheitsplatz in Hanau für die „Kurden in Nordsyrien gegen den türkischen Einmarsch“ austragen wollte, ist derselbe Geist, der in euch steckt.

Ihr trägt die Probleme und Konflikte nach Deutschland, auch und vor allem dann, wenn es euren Zielen dienlich ist; auch und vor allem jetzt an euren Reaktionen, an euren Tweets oder Beiträgen in Facebook zu den Todesopfern aus Hanau ersichtlich.

Statt vereint, zumindest in Hanau, für die 9 jungen Opfer, ein Ungeborenes und eine ältere Mutter einzutreten, hattet ihr allesamt nichts anderes zu tun, als die Opfer in Ideologie, Ethnie oder Religion zu sezieren, ehe die Leichname erkaltet sind. Ihr hattet nichts anderes zu tun, als die Staatsangehörigkeit der Opfer in Abrede zu stellen, ihre Vertreter zu denunzieren oder zu kritisieren.

Statt mal für einen Augenblick innezuhalten und für Trauer und Andenken einzutreten, habt ihr nur Stunden später an allem und etwas zu stänkern gehabt, tut es nach wie vor ungebremst weiter. Das ist nichts anderes als moderne Leichenfledderei.

Und ich verdeutliche noch einmal, wofür wir unabhängig der Herkunft stehen müssen: Ihr seid nicht besser, ihr seid nicht viel mehr und nicht weniger Wert als ich, „die“, „der“ oder „sie“. Wir gehören ebenso zu Deutschland wie der Senf auf die Bockwurst, Kölle Alaaf zu Köln, Cem Özdemir zum schmotzigen Dunschtig, wie die Semah zu Aleviten, wie die Shisha zu Arabern, wie das Feuer zu Newroz, wie Festmahl zu Ramadan oder Muslime zu Takbir.

Ich hatte in einem vorherigen Artikel gefragt, wer hierzu Farbe bekennen will. Ich dachte aber nicht, dass das so schnell geht. Es ist der schwärzeste Tag nach Hanau und Volksmarsen.

Nabi Yücel – yuecelnabi@hotmail.de

Dieser Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

